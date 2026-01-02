Українці проти територіальних поступок Росії заради миру — опитування

Люди біля меморіалу. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Громадська думка українців щодо війни та можливого миру за останні місяці майже не змінилася. Люди не вірять у швидке завершення війни й налаштовані на те, що вона може тривати ще довго. Окрім того, українці здебільшого не погоджуються із вимогами Росії віддати їй українські східні території.

Про це стало відомо з результатів опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Як українці ставляться до питання здачі територій Росії

Українці не готові визнавати окуповані території частиною Росії, не підтримують вихід з територій, які нині контролює Україна, не погоджуються на послаблення Сил оборони та будь-які обмеження державного суверенітету.

Порівняно з початком жовтня 2025 року істотних змін не зафіксовано. Станом на останню хвилю опитування 53% респондентів категорично виступають проти будь-яких територіальних поступок — майже стільки ж, як і восени, коли цей показник становив 54%.

Результати опитувань про здачу територій. Фото: скриншот

Частка тих, хто загалом допускає можливість певних територіальних втрат заради завершення війни, зменшилася з 38% до 33%. Водночас зросла кількість громадян, які не змогли визначитися з позицією: якщо раніше таких було 8%, то нині — вже 14%.

Згідно з опитуваннями, українці хочуть миру і не відкидають ідеї переговорів, навіть якщо вони передбачають складні рішення. Але суспільство добре розуміє ціну таких компромісів.

Навіть заморожування лінії фронту означало б, що мільйони людей залишаться в окупації, а переселенці й біженці не зможуть повернутися додому. Для українців це вже дуже важкий крок.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький пояснює, що погодитися на подібний сценарій українці можуть лише за наявності реальних і надійних гарантій безпеки. Без них ідею заморожування війни суспільство не підтримає. Якщо ж гарантії будуть переконливими, ставлення населення ще може змінитися.

Попри втому, більшість українців готові й надалі чинити опір. Як зазначає Грушецький, люди реалістично оцінюють ситуацію і не чекають швидкої перемоги.

