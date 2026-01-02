Відео
Головна Новини дня Гірше за часи Другої світової — в Україні погіршилась демографія

Гірше за часи Другої світової — в Україні погіршилась демографія

Дата публікації: 2 січня 2026 11:22
Кінах назвав масштаби втрат України безпрецедентними
Українці. Фото: Новини.LIVE

Війна завдала Україні безпрецедентних людських і матеріальних втрат, масштаби яких не мають історичних аналогів навіть після Другої світової війни. Сукупні збитки від руйнування енергетичної, транспортної, соціальної та промислової інфраструктури вже наближаються до одного трильйона доларів.

Про це заявив експрем'єр-міністр України Анатолій Кінах в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

В Україні посилюється демографічна криза через війну

Кінах наголосив, що йдеться не лише про знищені об’єкти, а й про втрату людського потенціалу

"На першу половину 2025 року, відповідно до статистики, яка підтверджує Мінюстом, ми зареєстрували за півріччя порядка 100 тисяч немовлят. І паралельно порядка 249 тисяч смертей. І у нас коефіцієнт відношення смертності до народності наближається до 3 до 1", — зауважив Кінах.

Кінах також зазначив, що за наявними оцінками на підконтрольній Україні території нині проживає близько 28–29 мільйонів людей. При цьому понад 10 мільйонів із них — пенсіонери, що додатково ускладнює соціально-економічну ситуацію.

Окремо експрем'єр звернув увагу на різке зростання кількості людей з інвалідністю. До початку повномасштабної війни в Україні налічувалося близько 2,7 мільйона осіб з інвалідністю, тоді як нині ця цифра зросла до 3,4 мільйона. Таким чином за час війни їхня кількість збільшилася приблизно на 700 тисяч.

"От ціна, яку платить Україна, наші громадяни за цю ситуацію. Тому в контексті необхідних дій я абсолютно впевнений, що необхідно завершувати гарячу фазу війни на збалансованих умовах і починати відбудовувати нашу державу, створити умови для повернення людей. Це основа і для теперішнього, і для майбутнього", — висловив думку Кінах.

Нагадаємо, раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова пояснювала, чому в Україні швидко скорочується населення.

Також радник ОПУ Михайло Подоляк пояснював, як Україна може повернути своїх громадян додому з-за кордону.

Водночас Офіс міграційної політики зробив невтішний прогноз щодо населення та економіки в Україні на 2026 рік.

українці інвалідність війна в Україні населення руйнування демографія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
