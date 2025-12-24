Нацбанк вважає, що українці почнуть повертатись не раніше 2027 року, що негативно вплине на економіку

Українські біженці. Ілюстративне фото: УНІАН

Масове повернення українських біженців із-за кордону розпочнеться не раніше 2027 року. І навіть тоді процес буде повільним. Такий висновок зробив Національний банк України у своєму свіжому інфляційному звіті.

Звіт розміщений на сайті Офісу міграційної політики.

Реклама

Читайте також:

Виїзд українців триває

Раніше експерти розраховували на швидшу репатріацію. Тепер цифри скоригували. У 2027 році очікують повернення лише 100 тисяч осіб. Це в п’ять разів менше, ніж прогнозували до цього (йшлося про пів мільйона).

Найближчі роки статистика буде невтішною. У Нацбанку вважають, що міграційний відтік поки не зупиниться.

Прогноз на 2025 та 2026 роки — "мінус" 200 тисяч людей щороку.

Причини очевидні. Головний фактор — безпека. Навіть якщо активна фаза бойових дій завершиться, ризики залишаються. Людей лякають можливі ракетні удари, обстріли прикордоння та загроза терактів. Ніхто не хоче ризикувати дітьми.

Інша причина — адаптація. Країни ЄС створили умови.

Тимчасовий захист, доступ до ринку праці, місцеві школи для дітей — усе це знижує бажання зриватися з місця. Частина громадян, ймовірно, залишиться в Європі назавжди через стабільніші умови життя.

Удар по економіці

Для держави це серйозний виклик. Регулятор попереджає: відкладене повернення людей — це дефіцит робочих рук. Відновлювати країну буде нікому. Тиск на пенсійну систему зросте, а темпи економічного зростання сповільняться.

Раніше ми писали, скільки виплачують після народження дитини в Німеччині. Батьки можуть отримувати від 300 до 1 800 євро щомісяця протягом кількох років.

Також ми розповідали, чи дозволено у Польщі ночувати або жити на дачах.