Нацбанк считает, что украинцы начнут возвращаться не раньше 2027 года, что негативно повлияет на экономику

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: УНИАН

Массовое возвращение украинских беженцев из-за границы начнется не раньше 2027 года. И даже тогда процесс будет медленным. Такой вывод сделал Национальный банк Украины в своем свежем инфляционном отчете.

Отчет размещен на сайте Офиса миграционной политики.

Выезд украинцев продолжается

Ранее эксперты рассчитывали на более быструю репатриацию. Теперь цифры скорректировали. В 2027 году ожидают возвращения лишь 100 тысяч человек. Это в пять раз меньше, чем прогнозировали до этого (речь шла о полумиллионе).

Ближайшие годы статистика будет неутешительной. В Нацбанке считают, что миграционный отток пока не остановится.

Прогноз на 2025 и 2026 годы — "минус" 200 тысяч человек ежегодно.

Причины очевидны. Главный фактор — безопасность. Даже если активная фаза боевых действий завершится, риски остаются. Людей пугают возможные ракетные удары, обстрелы приграничья и угроза терактов. Никто не хочет рисковать детьми.

Другая причина — адаптация. Страны ЕС создали условия.

Временная защита, доступ к рынку труда, местные школы для детей - все это снижает желание срываться с места. Часть граждан, вероятно, останется в Европе навсегда из-за более стабильных условий жизни.

Удар по экономике

Для государства это серьезный вызов. Регулятор предупреждает: отложенное возвращение людей — это дефицит рабочих рук. Восстанавливать страну будет некому. Давление на пенсионную систему возрастет, а темпы экономического роста замедлятся.

