Україна
Подоляк пояснив, як повернути українців з-за кордону

Подоляк пояснив, як повернути українців з-за кордону

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 17:09
Подоляк розповів, що потрібно для повернення українців з-за кордону
Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що потрібно для повернення українців з-за кордону. Зокрема, необхідні лібералізація законодавства та безпека.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Повернення українців додому

"Мінімізація адміністративних функцій держави, лібералізація законодавства, перш за все, податкового, прозорість максимальна, відкритість максимальна. І, в принципі, люди будуть повертатися, якщо будуть розуміти, що тут є правила. Це ключове. Правила, які вам гарантовані", — розповів Подоляк.

Він навів приклад, якщо людина провела інвестиції, то вони повинні бути прогарантовані, аби до неї ніхто не приходив та не відкривав кримінальні справи.

Також йдеться про стабільні правила, незалежну судову систему та відчуття справедливості.

"Ну і, крім того, репутаційно, якщо буде зрозуміло, що Росія ніколи більше сюди не заходить, а вона не зайде, якщо буде правильно побудовано те, чим займається сьогодні президент Зеленський, архітектура післявоєнної безпеки Європи і України, якщо людина буде розуміти, що вона буде жити в країні, яка репутаційно виглядає максимально ефектно, вона сюди повернеться. Дивіться, місце, де працювати є, заробіток є, репутаційно це виглядає круто, чому ні?" — додав радник ОП.

Нагадаємо, очільник "Слуги народу" Давид Арахамія пояснив, як у випадку проведення виборів в Україні будуть голосувати громадяни за кордоном.

Раніше глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев назвав, які питання необхідно розвʼязати, аби повернути українців додому.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
