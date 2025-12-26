Відео
Головна Новини дня Вибори під час війни — як голосуватимуть українці за кордоном

Вибори під час війни — як голосуватимуть українці за кордоном

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 16:05
Засідання робочої групи щодо виборів — чи буде онлайн голосування
Голосування на виборах. Фото: 24 канал

Голосування на виборах для українців за кордоном може тривати кілька днів. Або ж для цього використають онлайн-механізм.

Про це заявив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час першого засідання робочої групи щодо підготовки до виборів у п’ятницю, 26 грудня.

Чи може голосування на виборах відбутись онлайн

"Від європейських партнерів різноманітні ідуть меседжі.  Деякі кажуть, що можуть нам допомагати відкривати додаткові дільниці, а деякі країни кажуть, що у них прямо заборонено це робити. Тоді нам треба буде вирішити або робити це (голосування,  ред.) у кілька днів, або повертатись знову до питання гібридного голосування із застосуванням механізмі онлайн", — зазначив він.

Нардеп каже, що для проведення виборів треба знати точну кількість дільниць за кордоном, щоб розрахувати бюджет.

"Я чув багато фантомних страхів (про голосування онлайн,  ред.), але ми зараз проводимо онлайн-нараду. Ми маємо онлайн-голосування на комітетах", — додав парламентар. 

Ще однією проблемою, за словами Арахамії, є голосування внутрішньо переміщених осіб. 

"У нас є реєстр ВПО. Він не має точних даних, дуже багато ВПО не реєструються через мобілізацію. Яким чином ми їх приведемо на виборчі дільниці, ми теж не розуміємо. Якщо явка буде низькою, тоді це надасть ворогу та іншим опонентам аргумент про те, що ці вибори можуть бути визнані нелегітимними", — пояснив він.

Нагадаємо, під час засідання голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що кандидатом у президенти може бути людина, яка мала зв’язки з Росією.

Також ми писали, як Кремль може втрутитися у вибори в Україні.

