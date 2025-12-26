Засідання робочої групи щодо виборів — хто може стати кандидатом у президенти

Вибори. Фото: Рух "Чесно"

Кандидатами в президенти можуть стати особи, які раніше співпрацювали з Росією. Проте вони мають задекларувати зв’язки з державою-агресором перед виборами.

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко під час першого засідання робочої групи щодо підготовки до виборів у п’ятницю, 26 грудня.

Реклама

Читайте також:

Що буде, якщо кандидат у президенти приховає зв’язки з РФ

"Спробували прописати механізми, за якими кандидат на пост президента чи народного депутата має подати декларацію про те, що він співпрацював або не співпрацював, отримував фінансування та інше з державою-агресором, зокрема на окупованих територіях. Виборці про це мають знати. Ми не ставили це як підставу відмови в реєстрації, ми ставили це питанням інформування", — заявив він.

Проте якщо кандидат приховає таку інформацію, тоді вже застосовуватимуть санкції.

"Санкції можливі лише у разі, якщо кандидат приховає таку інформацію і це підтвердять компетентні органи", — додав Діденко.

Водночас голова ЦВК наголосив, що це поки лише пропозиції. Остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада.

Нагадаємо, під час засідання голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк розповіла, які загрози чекають на Україну під час виборів президента.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк розповіла, як мають відбутися вибори.