Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кандидатом в президенти може стати особа, яка мала зв’язки з РФ

Кандидатом в президенти може стати особа, яка мала зв’язки з РФ

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 15:36
Засідання робочої групи щодо виборів — хто може стати кандидатом у президенти
Вибори. Фото: Рух "Чесно"

Кандидатами в президенти можуть стати особи, які раніше співпрацювали з Росією. Проте вони мають задекларувати зв’язки з державою-агресором перед виборами.

Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко під час першого засідання робочої групи щодо підготовки до виборів у п’ятницю, 26 грудня.

Реклама
Читайте також:

Що буде, якщо кандидат у президенти приховає зв’язки з РФ

"Спробували прописати механізми, за якими кандидат на пост президента чи народного депутата має подати декларацію про те, що він співпрацював або не співпрацював, отримував фінансування та інше з державою-агресором, зокрема на окупованих територіях. Виборці про це мають знати. Ми не ставили це як підставу відмови в реєстрації, ми ставили це питанням інформування", — заявив він.

Проте якщо кандидат приховає таку інформацію, тоді вже застосовуватимуть санкції.

"Санкції можливі лише у разі, якщо кандидат приховає таку інформацію і це підтвердять компетентні органи", — додав Діденко.

Водночас голова ЦВК наголосив, що це поки лише пропозиції. Остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада.

Нагадаємо, під час засідання голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк розповіла, які загрози чекають на Україну під час виборів президента.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк розповіла, як мають відбутися вибори.

ЦВК вибори президент війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації