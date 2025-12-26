Засідання робочої групи щодо виборів — які загрози від РФ можуть бути під час виборів, чи будуть провокації

Олена Шуляк. Фото: пресслужба "Слуги народу"

Під час виборів президента, які можуть відбутися в умовах воєнного стану, Росія втручатиметься у процес. Зокрема, будуть заходи, спрямовані на розкіл українського суспільства.

Про це заявила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк під час першого засідання робочої групи щодо підготовки до виборів у п’ятницю, 26 грудня.

Кремль може просувати свого проросійського кандидата

"І кібератаки будуть, і підкуп виборців буде, будуть різні засоби та заходи, які будуть направлені на розкіл нашого суспільства. Буде дискредитація", — заявила вона.

Також Шуляк не виключає фінансування Кремлем лояльних до Росії або груп, політиків або їх команд.

Крім того, нардепка згадала міжнародний досвід Грузії та Румунії, де Росія намагалася впливати на вибори через соціальні мережі та медіа.

"Ми пам’ятаємо квітень –травень 2025 року, як Росія намагалася втручатися у вибори в Румунії, просуваючи свого проросійського кандидата", — додала вона.

