Заседание рабочей группы по выборам — какие угрозы от РФ могут быть во время выборов, будут ли провокации

РФ будет пытаться вмешаться в выборы — Шуляк назвала угрозы
Во время выборов президента, которые могут состояться в условиях военного положения, Россия будет вмешиваться в процесс. В частности, будут меры, направленные на раскол украинского общества.
Об этом заявила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк во время первого заседания рабочей группы по подготовке к выборам в пятницу, 26 декабря.
Кремль может продвигать своего пророссийского кандидата
"И кибератаки будут, и подкуп избирателей будет, будут различные средства и мероприятия, направленные на раскол нашего общества. Будет дискредитация", — заявила она.
Также Шуляк не исключает финансирование Кремлем лояльных к России или групп, политиков или их команд.
Кроме того, нардеп вспомнила международный опыт Грузии и Румынии, где Россия пыталась влиять на выборы через социальные сети и медиа.
"Мы помним апрель–май 2025 года, когда Россия пыталась вмешиваться в выборы в Румынии, продвигая своего пророссийского кандидата", — добавила она.
