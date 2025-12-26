Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ будет пытаться вмешаться в выборы — Шуляк назвала угрозы

РФ будет пытаться вмешаться в выборы — Шуляк назвала угрозы

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 14:54
Заседание рабочей группы по выборам — какие угрозы от РФ могут быть во время выборов, будут ли провокации
Елена Шуляк. Фото: пресс-служба "Слуги народа"

Во время выборов президента, которые могут состояться в условиях военного положения, Россия будет вмешиваться в процесс. В частности, будут меры, направленные на раскол украинского общества.

Об этом заявила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк во время первого заседания рабочей группы по подготовке к выборам в пятницу, 26 декабря.

Реклама
Читайте также:

Кремль может продвигать своего пророссийского кандидата

"И кибератаки будут, и подкуп избирателей будет, будут различные средства и мероприятия, направленные на раскол нашего общества. Будет дискредитация", — заявила она.

Также Шуляк не исключает финансирование Кремлем лояльных к России или групп, политиков или их команд.

Кроме того, нардеп вспомнила международный опыт Грузии и Румынии, где Россия пыталась влиять на выборы через социальные сети и медиа.

"Мы помним апрельмай 2025 года, когда Россия пыталась вмешиваться в выборы в Румынии, продвигая своего пророссийского кандидата", — добавила она.

Напомним, во время заседания вицеспикерка Верховной Рады Елена Кондратюк объяснила, кто должен признать выборы президента в Украине.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, может ли в Украине состояться референдум.

выборы Слуга народа провокация Елена Шуляк война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации