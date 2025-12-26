Вибори в Україні - робоча група розпочала роботу 26 грудня

Термінова новина

У п’ятницю, 26 грудня, розпочалося перше засідання робочої групи з питань підготовки виборів, референдумів під час воєнного стану та в повоєнний період. До складу робочої групи входять представники від усіх фракцій і груп парламенту (по дві особи), близько 10 представників ключових громадських організацій, а також представники органів виконавчої влади й силових структур.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції.

До складу робочої групи вже долучились близько 60 людей. Головою цієї групи є Олександр Корнієнко.

