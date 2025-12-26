Відео
Головна Новини дня Підготовка до виборів — розпочалося засідання робочої групи

Підготовка до виборів — розпочалося засідання робочої групи

Ua
Дата публікації: 26 грудня 2025 13:02
Вибори в Україні - робоча група розпочала роботу 26 грудня
Термінова новина

У п’ятницю, 26 грудня, розпочалося перше засідання робочої групи з питань підготовки виборів, референдумів під час воєнного стану та в повоєнний період. До складу робочої групи входять представники від усіх фракцій і груп парламенту (по дві особи), близько 10 представників ключових громадських організацій, а також представники органів виконавчої влади й силових структур.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції.

Читайте також:

До складу робочої групи вже долучились близько 60 людей. Головою цієї групи є Олександр Корнієнко.

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
