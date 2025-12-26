Видео
Главная Новости дня Подготовка к выборам — началось заседание рабочей группы

Подготовка к выборам — началось заседание рабочей группы

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 13:02
Выборы в Украине — рабочая группа начала работу 26 декабря, какие вопросы обсудят
Избирательный ящик. Фото: Українське радіо

В пятницу, 26 декабря, началось первое заседание рабочей группы по вопросам подготовки выборов, референдумов во время военного положения и в послевоенный период. В состав рабочей группы входят представители от всех фракций и групп парламента (по два человека), около 10 представителей ключевых общественных организаций, а также представители органов исполнительной власти и силовых структур.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции.

Первое заседание по выборам — какие вопросы обсудят

В состав рабочей группы уже присоединились около 60 человек. Председателем этой группы является Александр Корниенко.

Первое заседание будет состоять из двух больших блоков — организационного и выступления председателя Центральной избирательной комиссии. Участники обсудят проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах.

Такая рабочая группа будет собираться минимум раз в две недели. Следующее такое заседание ожидается примерно 6-8 января.

Напомним, ранее сообщалось, будет ли баллотироваться в президенты Владимир Зеленский.

Также советник Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, есть ли у Украины деньги на финансирование выборов.

Верховная Рада Александр Корниенко выборы народные депутаты война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
