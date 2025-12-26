Видео
Кондратюк объяснила, какими должны быть выборы во время войны

Кондратюк объяснила, какими должны быть выборы во время войны

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 14:13
Заседание рабочей группы по выборам — Кто должен признать выборы в Украине во время войны
Елена Кондратюк. Фото: пресс-служба Рады

В Украине выборы должны пройти два процесса — внутренней и внешней легитимности. Их должны признать как украинцы, так и международные сообщества.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время первого заседания рабочей группы по подготовке к выборам в пятницу, 26 декабря.

Кто должен признать выборы в Украине во время войны

"Чтобы выборы были признаны международным сообществом, как состоявшиеся честно, прозрачно, с равным доступом граждан. Чтобы они были признаны обществом, всеми его слоями, военными, внутренне перемещенными лицами, украинцами, которые находятся за рубежом", — заявила она.

Кондратюк отметила, что сейчас уже можно говорить о конкретных механизмах проведения голосования, однако ключевым остается общественное одобрение самого процесса и избирательных инструментов.

"Форма может быть разной, главное — чтобы была определена суть. И основное — это, конечно, внутреннее одобрение обществом самого процесса проведения выборов", — добавила нардеп.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда могут принять дату следующих выборов.

Также сообщалось, что Госреестр избирателей заработал впервые с начала полномасштабной войны.

Елена Кондратюк выборы украинцы ВПЛ война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
