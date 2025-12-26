Відео
Головна Новини дня Кондратюк пояснила, якими мають бути вибори під час війни

Кондратюк пояснила, якими мають бути вибори під час війни

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 14:13
Засідання робочої групи щодо виборів — Хто має визнати вибори в Україні під час війни
Олена Кондратюк. Фото: пресслужба Ради

В Україні вибори мають пройти два процеси — внутрішньої та зовнішньої легітимності. Їх мають визнати як українці, так і міжнародне співтовариство.

Про це заявила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк під час першого засідання робочої групи щодо підготовки до виборів у п’ятницю, 26 грудня.

Хто має визнати вибори в Україні під час війни

"Щоб вибори були визнані міжнародним співтовариством, як такі, що відбулися чесно, прозоро, з рівним доступом громадян. Щоб вони були визнані суспільством, всіма його верствами, військовими, внутрішньо-переміщеними особами, українцями, які перебувають за кордоном", — заявила вона.

Кондратюк зазначила, що наразі вже можна говорити про конкретні механізми проведення голосування, однак ключовим залишається суспільне схвалення самого процесу та виборчих інструментів.

"Форма може бути різна, головне — щоб знайшлася якась суть. І основне  це, звісно, внутрішня схвалення суспільством самого процесу проведення виборів", — додала нардепка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, коли можуть ухвалити дату наступних виборів.

Також повідомлялося, що Держреєстр виборців запрацював вперше з початку повномасштабної війни.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
