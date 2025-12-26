Видео
Главная Новости дня Кандидатом в президенты может стать лицо, имевшее связи с РФ

Кандидатом в президенты может стать лицо, имевшее связи с РФ

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 15:36
Заседание рабочей группы по выборам — кто может стать кандидатом в президенты
Выборы. Фото: Движение "Чесно"

Кандидатами в президенты могут стать лица, которые ранее сотрудничали с Россией. Однако они должны задекларировать связи с государством-агрессором перед выборами.

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко во время первого заседания рабочей группы по подготовке к выборам в пятницу, 26 декабря.

Читайте также:

Что будет, если кандидат в президенты скроет связи с РФ

"Попробовали прописать механизмы, по которым кандидат на пост президента или народного депутата должен подать декларацию о том, что он сотрудничал или не сотрудничал, получал финансирование и прочее с государством-агрессором, в частности на оккупированных территориях. Избиратели об этом должны знать. Мы не ставили это как основание для отказа в регистрации, мы ставили это вопросом информирования", — заявил он.

Однако если кандидат скроет такую информацию, будут применять санкции.

"Санкции возможны только в случае, если кандидат скроет такую информацию и это подтвердят компетентные органы", — добавил Диденко.

В то же время председатель ЦИК подчеркнул, что это пока только предложения. Окончательное решение должна принять Верховная Рада.

Напомним, во время заседания председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала, какие угрозы ждут Украину во время выборов президента.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк рассказала, как должны состояться выборы.

ЦИК выборы президент война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
