Заседание рабочей группы по выборам — будет ли онлайн голосование

Голосование на выборах. Фото: 24 канал

Голосование на выборах для украинцев за рубежом может длиться несколько дней. Или же для этого используют онлайн-механизм.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время первого заседания рабочей группы по подготовке к выборам в пятницу, 26 декабря.

Может ли голосование на выборах состояться онлайн

"От европейских партнеров различные идут месседжи. Некоторые говорят, что могут нам помогать открывать дополнительные участки, а некоторые страны говорят, что у них прямо запрещено это делать. Тогда нам надо будет решить или делать это (голосование, — ред.) в несколько дней, или возвращаться снова к вопросу гибридного голосования с применением онлайн-механизма", — отметил он.

Нардеп говорит, что для проведения выборов надо знать точное количество участков за рубежом, чтобы рассчитать бюджет.

"Я слышал много фантомных страхов (о голосовании онлайн, — ред.), но мы сейчас проводим онлайн-совещание. Мы имеем онлайн-голосование на комитетах", — добавил парламентарий.

Еще одной проблемой, по словам Арахамии, является голосование внутренне перемещенных лиц.

"У нас есть реестр ВПЛ. Он не имеет точных данных, очень много ВПЛ не регистрируются из-за мобилизации. Каким образом мы их приведем на избирательные участки, мы тоже не понимаем. Если явка будет низкой, тогда это даст врагу и другим оппонентам аргумент о том, что эти выборы могут быть признаны нелегитимными", — пояснил он.

Напомним, во время заседания председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что кандидатом в президенты может быть человек, который имел связи с Россией.

