Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Выборы во время войны — как будут голосовать украинцы за рубежом

Выборы во время войны — как будут голосовать украинцы за рубежом

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 16:05
Заседание рабочей группы по выборам — будет ли онлайн голосование
Голосование на выборах. Фото: 24 канал

Голосование на выборах для украинцев за рубежом может длиться несколько дней. Или же для этого используют онлайн-механизм.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время первого заседания рабочей группы по подготовке к выборам в пятницу, 26 декабря.

Реклама
Читайте также:

Может ли голосование на выборах состояться онлайн

"От европейских партнеров различные идут месседжи. Некоторые говорят, что могут нам помогать открывать дополнительные участки, а некоторые страны говорят, что у них прямо запрещено это делать. Тогда нам надо будет решить или делать это (голосование, — ред.) в несколько дней, или возвращаться снова к вопросу гибридного голосования с применением онлайн-механизма", — отметил он.

Нардеп говорит, что для проведения выборов надо знать точное количество участков за рубежом, чтобы рассчитать бюджет.

"Я слышал много фантомных страхов (о голосовании онлайн, — ред.), но мы сейчас проводим онлайн-совещание. Мы имеем онлайн-голосование на комитетах", — добавил парламентарий.

Еще одной проблемой, по словам Арахамии, является голосование внутренне перемещенных лиц.

"У нас есть реестр ВПЛ. Он не имеет точных данных, очень много ВПЛ не регистрируются из-за мобилизации. Каким образом мы их приведем на избирательные участки, мы тоже не понимаем. Если явка будет низкой, тогда это даст врагу и другим оппонентам аргумент о том, что эти выборы могут быть признаны нелегитимными", — пояснил он.

Напомним, во время заседания председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что кандидатом в президенты может быть человек, который имел связи с Россией.

Также мы писали, как Кремль может вмешаться в выборы в Украине.

Давид Арахамия граница выборы президент ВПЛ
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации