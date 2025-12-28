Подоляк рассказал, что нужно для возвращения украинцев из-за границы

Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, что нужно для возвращения украинцев из-за границы. В частности, необходимы либерализация законодательства и безопасность.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Возвращение украинцев домой

"Минимизация административных функций государства, либерализация законодательства, прежде всего, налогового, прозрачность максимальная, открытость максимальная. И, в принципе, люди будут возвращаться, если будут понимать, что здесь есть правила. Это ключевое. Правила, которые вам гарантированы", — рассказал Подоляк.

Он привел пример, если человек провел инвестиции, то они должны быть прогарантированы, чтобы к нему никто не приходил и не открывал уголовные дела.

Также речь идет о стабильных правилах, независимой судебной системе и ощущении справедливости.

"Ну и, кроме того, репутационно, если будет понятно, что Россия никогда больше сюда не заходит, а она не зайдет, если будет правильно построено то, чем занимается сегодня президент Зеленский, архитектура послевоенной безопасности Европы и Украины, если человек будет понимать, что он будет жить в стране, которая репутационно выглядит максимально эффектно, он сюда вернется. Смотрите, место, где работать есть, заработок есть, репутационно это выглядит круто, почему нет? " — добавил советник ОП.

