Гетманцев объяснил, как вернуть граждан в Украину

Гетманцев объяснил, как вернуть граждан в Украину

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 18:13
Гетманцев назвал два главных условия для возвращения украинцев из-за границы
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, как вернуть граждан в Украину. По его словам, необходимо решить проблемы жилья и работы.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Как вернуть украинцев, которые выехали за границу

"На четвертом году войны великой мы должны повзрослеть и согласиться с тем, что на сложные проблемы нет простых решений. Их не существует в природе. Их поиск — это бесполезный труд. Это очень сложный вопрос, вопрос о возвращении наших людей и о том, чтобы люди не выезжали, это вопрос решения двух проблем", — подчеркнул Гетманцев.

По его словам, речь идет о:

  • жилье;
  • работе.

Глава финансового комитета Верховной Рады отметил, если первая проблема решается в рамках государственных программ, то это вопрос денег. Зато проблема работы и достойных зарплат — значительно сложнее, поскольку касается общего развития экономики.

"Вопрос о развитии экономики, о стимулировании развития экономики, он с одной стороны простой, потому что понятен рецепт, а с другой стороны он сверхсложный, потому что для того, чтобы этот рецепт реализовать, над ним надо работать очень-очень упорно, долго и с деталями", — говорит Гетманцев.

По его словам, это вопрос о дешевых кредитных средствах. Программа "5-7-9" частично смягчает ситуацию, но полностью проблему не решает.

Напомним, Гетманцев объяснил, почему государственная программа "єОселя" не пользуется популярностью среди учителей.

Кроме того, Гетманцев заявил, что в проект Государственного бюджета на 2026 год внесли предложения по повышению прожиточного минимума и минимальной пенсии.

