Україна
Гетманцев пояснив, як повернути громадян в Україну

Гетманцев пояснив, як повернути громадян в Україну

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 18:13
Гетманцев назвав дві головні умови для повернення українців з-за кордону
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, як повернути громадян в Україну. За його словами, необхідно розвʼязати проблеми житла та роботу.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Читайте також:

Як повернути українців, які виїхали за кордон

"На четвертому році війни великої ми маємо подорослішати і погодитися з тим, що на складні проблеми немає простих рішень. Їх не існує в природі. Їх пошук — це даремна праця. Це дуже складне питання, питання про повернення наших людей і про те, щоб люди не виїжджали, це питання вирішення двох проблем", — наголосив Гетманцев.

За його словами, йдеться про:

  • житло;
  • роботу.

Глава фінансового комітету Верховної Ради зауважив, якщо перша проблема вирішується в межах державних програм, то це питання грошей. Натомість проблема роботи та достойних зарплат — значно складніша, оскільки стосується загального розвитку економіки.

"Питання про розвиток економіки, про стимулювання розвитку економіки, воно з одного боку просте, бо зрозумілий рецепт, а з іншого боку воно надскладне, бо для того, аби цей рецепт реалізувати, над ним треба працювати дуже-дуже наполегливо, довго і з деталями", — каже Гетманцев.

За його словами, це питання про дешеві кредитні кошти. Програма "5-7-9" частково пом’якшує ситуацію, але повністю проблему не вирішує.

Нагадаємо, Гетманцев пояснив, чому державна програма "єОселя" не користується популярністю серед вчителів.

Крім того, Гетманцев заявив, що у проєкт Державного бюджету на 2026 рік внесли пропозиції щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії.

робота українці Данило Гетманцев Україна житло закордон
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
