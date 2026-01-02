Кинах назвал масштабы потерь Украины беспрецедентными

Украинцы. Фото: Новини.LIVE

Война нанесла Украине беспрецедентные человеческие и материальные потери, масштабы которых не имеют исторических аналогов даже после Второй мировой войны. Совокупные убытки от разрушения энергетической, транспортной, социальной и промышленной инфраструктуры уже приближаются к одному триллиону долларов.

Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Анатолий Кинах в эфире Ранок.LIVE.

Кинах отметил, что речь идет не только об уничтоженных объектах, но и о потере человеческого потенциала

"На первую половину 2025 года, согласно статистике, которая подтверждает Минюстом, мы зарегистрировали за полугодие порядка 100 тысяч младенцев. И параллельно порядка 249 тысяч смертей. И у нас коэффициент отношения смертности к народности приближается к 3 к 1", — отметил Кинах.

Кинах также отметил, что по имеющимся оценкам на подконтрольной Украине территории сейчас проживает около 28-29 миллионов человек. При этом более 10 миллионов из них - пенсионеры, что дополнительно усложняет социально-экономическую ситуацию.

Отдельно экс-премьер обратил внимание на резкий рост количества людей с инвалидностью. До начала полномасштабной войны в Украине насчитывалось около 2,7 миллиона человек с инвалидностью, тогда как сейчас эта цифра выросла до 3,4 миллиона. Таким образом за время войны их количество увеличилось примерно на 700 тысяч.

"Вот цена, которую платит Украина, наши граждане за эту ситуацию. Поэтому в контексте необходимых действий я абсолютно уверен, что необходимо завершать горячую фазу войны на сбалансированных условиях и начинать восстанавливать наше государство, создать условия для возвращения людей. Это основа и для настоящего, и для будущего", — высказал мнение Кинах.

Напомним, ранее директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова объясняла, почему в Украине быстро сокращается население.

Также советник ОПУ Михаил Подоляк объяснял, как Украина может вернуть своих граждан домой из-за границы.

В то же время Офис миграционной политики сделал неутешительный прогноз по населению и экономике в Украине на 2026 год.