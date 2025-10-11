Демограф Либанова заявила о сокращении населения

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. Фото: УП

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила об ускорении сокращения населения в Украине. Она отметила, что депопуляция в Украине была неизбежной еще с 1960-х годов.

Об этом Элла Либанова рассказала во время дискуссии в рамках проекта "Новая страна" LB.ua и EFI Group, информирует с места события главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Реклама

Читайте также:

Демограф о причинах сокращения населения в Украине

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что депопуляция в Украине была неизбежной еще с 1960-х годов. Однако она подчеркнула, что война значительно ускорила сокращение населения Украины.

В то же время Либанова добавила, что сокращение населения в Украине является прогнозируемым явлением, которое началось задолго до полномасштабной войны России.

"Депопуляция была неизбежной. Мы, демографы, знали это еще с 60-х годов прошлого столетия. Война просто безумно ускорила этот процесс", — сказала Либанова.

В частности, она отметила, что государство должно правильно выстроить политику, чтобы избежать хаотичной миграции.

Напомним, что недавно Даниил Гетманцев заявил о том, что в Украине наблюдается серьезный демографический кризис.

Также стало известно, что Черниговщина имеет критически низкую плотность населения.