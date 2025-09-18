На Черниговщине резко уменьшилась плотность населения

Константин Мегем. Фото: Новини.LIVE

Первый заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Константин Мегем назвал одну из ключевых проблем региона. Он отметил, что кроме экономического спада Черниговская область сталкивается с масштабной депопуляцией.

Об этом Константин Мегем заявил на форуме прифронтовых городов и общин

"Стратегические измерения городов-форпостов", передает Новини.LIVE.

По его словам, Черниговщина, которая является одной из крупнейших по площади в Украине, имеет критически низкую плотность населения — в среднем около 30 человек на квадратный километр.

Карта боевых действий на Черниговщине. Фото: Новини.LIVE

Чиновник отметил, что это вдвое меньше среднего показателя по стране, что представляет серьезный вызов для развития области.

По данным от Черниговской ОГА за время войны, в регионе погибло более 700 гражданских. Ранения получили не менее 1600 человек. Кроме того, в результате обстрелов в области есть большие разрушения. С 2022 года разрушено или повреждено 16 120 объектов.

Статистика. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Черниговщина находится под постоянными атаками со стороны российских войск. Недавно ударные дроны атаковали подразделение спасателей в Нежине.

Кроме того, российские войска атакуют предприятия в Черниговской области.