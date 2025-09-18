Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Черниговщина стремительно теряет население — данные привели в ОВА

Черниговщина стремительно теряет население — данные привели в ОВА

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 15:33
На Черниговщине резко уменьшилась плотность населения
Константин Мегем. Фото: Новини.LIVE

Первый заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Константин Мегем назвал одну из ключевых проблем региона. Он отметил, что кроме экономического спада Черниговская область сталкивается с масштабной депопуляцией.

Об этом Константин Мегем заявил на форуме прифронтовых городов и общин
"Стратегические измерения городов-форпостов", передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В Черниговской области стремительно уменьшается количество населения

По его словам, Черниговщина, которая является одной из крупнейших по площади в Украине, имеет критически низкую плотность населения — в среднем около 30 человек на квадратный километр.

null
Карта боевых действий на Черниговщине. Фото: Новини.LIVE

Чиновник отметил, что это вдвое меньше среднего показателя по стране, что представляет серьезный вызов для развития области.

По данным от Черниговской ОГА за время войны, в регионе погибло более 700 гражданских. Ранения получили не менее 1600 человек. Кроме того, в результате обстрелов в области есть большие разрушения. С 2022 года разрушено или повреждено 16 120 объектов.

null
Статистика. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Черниговщина находится под постоянными атаками со стороны российских войск. Недавно ударные дроны атаковали подразделение спасателей в Нежине.

Кроме того, российские войска атакуют предприятия в Черниговской области.

украинцы Чернигов Черниговская область война в Украине население
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации