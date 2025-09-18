На Черниговщине резко уменьшилась плотность населения

Черниговщина стремительно теряет население — данные привели в ОВА
Первый заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Константин Мегем назвал одну из ключевых проблем региона. Он отметил, что кроме экономического спада Черниговская область сталкивается с масштабной депопуляцией.
Об этом Константин Мегем заявил на форуме прифронтовых городов и общин
"Стратегические измерения городов-форпостов", передает Новини.LIVE.
В Черниговской области стремительно уменьшается количество населения
По его словам, Черниговщина, которая является одной из крупнейших по площади в Украине, имеет критически низкую плотность населения — в среднем около 30 человек на квадратный километр.
Чиновник отметил, что это вдвое меньше среднего показателя по стране, что представляет серьезный вызов для развития области.
По данным от Черниговской ОГА за время войны, в регионе погибло более 700 гражданских. Ранения получили не менее 1600 человек. Кроме того, в результате обстрелов в области есть большие разрушения. С 2022 года разрушено или повреждено 16 120 объектов.
Напомним, Черниговщина находится под постоянными атаками со стороны российских войск. Недавно ударные дроны атаковали подразделение спасателей в Нежине.
Кроме того, российские войска атакуют предприятия в Черниговской области.
