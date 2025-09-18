Відео
Україна
Головна Новини дня Чернігівщина стрімко втрачає населення — які дані навели в ОВА

Чернігівщина стрімко втрачає населення — які дані навели в ОВА

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 15:33
На Чернігівщині різко зменшилась щільність населення
Костянтин Мегем. Фото: Новини.LIVE

Перший заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Костянтин Мегем назвав одну з ключових проблем регіону. Він  наголосив, що, окрім економічного спаду, Чернігівська область стикається з масштабною депопуляцією.

Про це Костянтин Мегем заявив на форумі прифронтових міст та громад "Стратегічні виміри міст-форпостів", передає Новини.LIVE.

За його словами, Чернігівщина, яка є однією з найбільших за площею в Україні, має критично низьку щільність населення — у середньому близько 30 осіб на квадратний кілометр.

Карта бойових дій на Чернігівщині. Фото: Новини.LIVE

Посадовець зазначив, що це удвічі менше за середній показник по країні, що становить серйозний виклик для розвитку області.

За даними від Чернігівської ОВА, за час війни в регіоні загинуло понад 700 цивільних. Поранення дістали щонайменше 1 600 осіб.  Окрім того, внаслідок обстрілів в області є великі руйнування. Із 2022 року зруйновано або пошкоджено 16 120 об'єктів. 

Статистика. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Чернігівщина перебуває під постійними атаками з боку російських військ.  Нещодавно ударні дрони атакували підрозділ рятувальників у Ніжині

Окрім того, російські війська атакують підприємства в Чернігівській області.

українці Чернігів Чернігівська область війна в Україні населення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
