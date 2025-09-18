На Чернігівщині різко зменшилась щільність населення

Чернігівщина стрімко втрачає населення — які дані навели в ОВА
Перший заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Костянтин Мегем назвав одну з ключових проблем регіону. Він наголосив, що, окрім економічного спаду, Чернігівська область стикається з масштабною депопуляцією.
Про це Костянтин Мегем заявив на форумі прифронтових міст та громад "Стратегічні виміри міст-форпостів", передає Новини.LIVE.
В Чернігівській області стрімко зменшується кількість населення
За його словами, Чернігівщина, яка є однією з найбільших за площею в Україні, має критично низьку щільність населення — у середньому близько 30 осіб на квадратний кілометр.
Посадовець зазначив, що це удвічі менше за середній показник по країні, що становить серйозний виклик для розвитку області.
За даними від Чернігівської ОВА, за час війни в регіоні загинуло понад 700 цивільних. Поранення дістали щонайменше 1 600 осіб. Окрім того, внаслідок обстрілів в області є великі руйнування. Із 2022 року зруйновано або пошкоджено 16 120 об'єктів.
Нагадаємо, Чернігівщина перебуває під постійними атаками з боку російських військ. Нещодавно ударні дрони атакували підрозділ рятувальників у Ніжині.
Окрім того, російські війська атакують підприємства в Чернігівській області.
