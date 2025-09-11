У Чернігові шахед влучив у підприємство

У Чернігові "Шахед" впав на підприємство
У Чернігові зафіксовано падіння російського дрона-камікадзе. Ворожий безпілотник впав на підприємство.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
У Чернігові горить підприємство
За його словами, "Шахед" впав на одне з міських підприємств. Внаслідок влучання на території об’єкта виникла пожежа. Попередньо жертв немає.
Рятувальні служби працюють на місці події.
Наразі, станом на 11:30, в Чернігівській області оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, вчора, у ніч проти 10 вересня, Черкаська область опинилася під атакою ворожих дронів. Внаслідок нальоту дронів було частково зруйновано хлів та пошкоджено кілька житлових будинків.
Також вчора, 10 вересня, російські війська атакували дронами швейну фабрику в Хмельницькій області.
