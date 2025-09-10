На Черкащині збили дві ракети та десяток дронів — які наслідки

Рятувальник ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС Черкащини

У ніч на 10 вересня сили ППО знешкодили у небі над Черкащиною дві російські ракети та близько десяти ворожих безпілотників. Серед цивільного населення постраждалих немає, проте зафіксовані випадки руйнувань по області.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

У Черкаській області зафіксовано руйнування цивільних об'єктів

У Золотоніському районі частково зруйновано хлів, унаслідок чого загинули дві корови. Пожежу вдалося швидко ліквідувати. Крім того, пошкоджені вікна та дахи щонайменше у п’яти приватних будинках, а також один автомобіль.

Також у Звенигородському районі вибуховою хвилею вибито вікна у п’яти будівлях, серед яких житлові та господарські. Окрім того, постраждала лінія електропередач, і наразі ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, в Україні вранці 10 вересня оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетних та дронових ударів.

У Вінницькій ОВА заявили про влучання по цивільному підприємству.

Окрім того, атака Росії стала прецедентною, адже дрони залетіли на територію Польщі. В країні оголосили мобілізацію резервістів.