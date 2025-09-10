Відео
Головна Новини дня На Черкащині зафіксували пошкодження від російської атаки

На Черкащині зафіксували пошкодження від російської атаки

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 08:24
На Черкащині збили дві ракети та десяток дронів — які наслідки
Рятувальник ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС Черкащини

У ніч на 10 вересня сили ППО знешкодили у небі над Черкащиною дві російські ракети та близько десяти ворожих безпілотників. Серед цивільного населення постраждалих немає, проте зафіксовані випадки руйнувань по області. 

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Читайте також:

У Черкаській області зафіксовано руйнування цивільних об'єктів

У Золотоніському районі частково зруйновано хлів, унаслідок чого загинули дві корови. Пожежу вдалося швидко ліквідувати. Крім того, пошкоджені вікна та дахи щонайменше у п’яти приватних будинках, а також один автомобіль.

Також у Звенигородському районі вибуховою хвилею вибито вікна у п’яти будівлях, серед яких житлові та господарські. Окрім того, постраждала лінія електропередач, і наразі ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, в Україні вранці 10 вересня оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу ракетних та дронових ударів. 

У Вінницькій ОВА заявили про влучання по цивільному підприємству

Окрім того, атака Росії стала прецедентною, адже дрони залетіли на територію Польщі. В країні оголосили мобілізацію резервістів

пожежа вибух обстріли Черкаська область ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
