Головна Новини дня Росіяни атакували Вінницю — є влучання

Росіяни атакували Вінницю — є влучання

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 07:00
Атака РФ на Вінницю - що відомо
Термінова новина

В ніч проти 10 вересня російські окупанти атакували Вінницю. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання в цивільні промислові об'єкти.

Про це інформує перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Telegram.

Читайте також:

Атака РФ на Вінницю 10 вересня — що відомо

В ніч проти 10 вересня російські війська завдали удару по Вінниці. Внаслідок атаки є влучання в цивільні промислові обʼєкти.

За даними ОВА, наразі інформація про постраждалих не надходила.

"Триває ворожа атака по Вінниччині. Є влучання в цивільні промислові обʼєкти. Станом на зараз  інформація про постраждалих не надходила. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Деталі згодом", — повідомила представниця ОВА.

Атака РФ на Вінницю
Скриншот повідомлення представниці ОВА/Telegram

Раніше ми інформували, що у Вінниці пролунали потужні вибухи — повідомлялося про пуск ворожих ракет.

Цієї ночі, 10 вересня, російські окупанти атакували дронами Київ — у столиці лунали потужні вибухи.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
