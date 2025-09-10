Атака РФ на Вінницю - що відомо

Термінова новина

В ніч проти 10 вересня російські окупанти атакували Вінницю. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання в цивільні промислові об'єкти.

Про це інформує перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Telegram.

Атака РФ на Вінницю 10 вересня — що відомо

За даними ОВА, наразі інформація про постраждалих не надходила.

"Триває ворожа атака по Вінниччині. Є влучання в цивільні промислові обʼєкти. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Деталі згодом", — повідомила представниця ОВА.

Скриншот повідомлення представниці ОВА/Telegram

Раніше ми інформували, що у Вінниці пролунали потужні вибухи — повідомлялося про пуск ворожих ракет.

Цієї ночі, 10 вересня, російські окупанти атакували дронами Київ — у столиці лунали потужні вибухи.