Атака РФ на Винницу — что известно

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 10 сентября российские оккупанты атаковали Винницу. Вследствие вражеского обстрела зафиксировано попадание в гражданские промышленные объекты.

Об этом информирует первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Атака РФ на Винницу 10 сентября — что известно

В ночь на 10 сентября российские войска нанесли удар по Виннице. В результате атаки есть попадания в гражданские промышленные объекты.

По данным ОВА, пока информация о пострадавших не поступала.

"Продолжается вражеская атака по Винницкой области. Есть попадания в гражданские промышленные объекты. По состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Детали позже", — сообщила представитель ОВА.

Скриншот сообщения представительницы ОВА/Telegram

Ранее мы информировали, что в Виннице прогремели мощные взрывы — сообщалось о пуске вражеских ракет.

Этой ночью, 10 сентября, российские оккупанты атаковали дронами Киев — в столице раздавались мощные взрывы.