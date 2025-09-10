Видео
Главная Новости дня Россияне атаковали Винницу — есть попадания

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 07:00
Атака РФ на Винницу — что известно
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 10 сентября российские оккупанты атаковали Винницу. Вследствие вражеского обстрела зафиксировано попадание в гражданские промышленные объекты.

Об этом информирует первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Telegram.

Читайте также:

В ночь на 10 сентября российские войска нанесли удар по Виннице. В результате атаки есть попадания в гражданские промышленные объекты.

По данным ОВА, пока информация о пострадавших не поступала.

"Продолжается вражеская атака по Винницкой области. Есть попадания в гражданские промышленные объекты. По состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Детали позже", — сообщила представитель ОВА.

Атака РФ на Вінницю
Скриншот сообщения представительницы ОВА/Telegram

Ранее мы информировали, что в Виннице прогремели мощные взрывы — сообщалось о пуске вражеских ракет.

Этой ночью, 10 сентября, российские оккупанты атаковали дронами Киев — в столице раздавались мощные взрывы.

Винница россияне обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
