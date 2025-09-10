Атака РФ на Винницу — что известно

Россияне атаковали Винницу — есть попадания
В ночь на 10 сентября российские оккупанты атаковали Винницу. Вследствие вражеского обстрела зафиксировано попадание в гражданские промышленные объекты.
Об этом информирует первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Telegram.
Атака РФ на Винницу 10 сентября — что известно
В ночь на 10 сентября российские войска нанесли удар по Виннице. В результате атаки есть попадания в гражданские промышленные объекты.
По данным ОВА, пока информация о пострадавших не поступала.
"Продолжается вражеская атака по Винницкой области. Есть попадания в гражданские промышленные объекты. По состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Детали позже", — сообщила представитель ОВА.
Ранее мы информировали, что в Виннице прогремели мощные взрывы — сообщалось о пуске вражеских ракет.
Этой ночью, 10 сентября, российские оккупанты атаковали дронами Киев — в столице раздавались мощные взрывы.
