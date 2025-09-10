Видео
Главная Новости дня В Черкасской области зафиксировали повреждения от атаки России

В Черкасской области зафиксировали повреждения от атаки России

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 08:24
В Черкасской области сбили две ракеты и десяток дронов — какие последствия
Спасатель ГСЧС. Фото иллюстративное: ГСЧС Черкасской области

В ночь на 10 сентября силы ПВО обезвредили в небе над Черкасской областью две российские ракеты и около десяти вражеских беспилотников. Среди гражданского населения пострадавших нет, однако зафиксированы случаи разрушений по области.

Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Читайте также:

В Черкасской области зафиксировано разрушение гражданских объектов

В Золотоношском районе частично разрушен хлев, в результате чего погибли две коровы. Пожар удалось быстро ликвидировать. Кроме того, повреждены окна и крыши по меньшей мере в пяти частных домах, а также один автомобиль.

Также в Звенигородском районе взрывной волной выбиты окна в пяти зданиях, среди которых жилые и хозяйственные. Кроме того, пострадала линия электропередач, и сейчас ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, в Украине утром 10 сентября объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ракетных и дроновых ударов.

В Винницкой ОГА заявили о попадании по гражданскому предприятию.

Кроме того, атака России стала прецедентной, ведь дроны залетели на территорию Польши. В стране объявили мобилизацию резервистов.

