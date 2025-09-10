В Черкасской области сбили две ракеты и десяток дронов — какие последствия

В Черкасской области зафиксировали повреждения от атаки России
В ночь на 10 сентября силы ПВО обезвредили в небе над Черкасской областью две российские ракеты и около десяти вражеских беспилотников. Среди гражданского населения пострадавших нет, однако зафиксированы случаи разрушений по области.
Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.
В Черкасской области зафиксировано разрушение гражданских объектов
В Золотоношском районе частично разрушен хлев, в результате чего погибли две коровы. Пожар удалось быстро ликвидировать. Кроме того, повреждены окна и крыши по меньшей мере в пяти частных домах, а также один автомобиль.
Также в Звенигородском районе взрывной волной выбиты окна в пяти зданиях, среди которых жилые и хозяйственные. Кроме того, пострадала линия электропередач, и сейчас ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, в Украине утром 10 сентября объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ракетных и дроновых ударов.
В Винницкой ОГА заявили о попадании по гражданскому предприятию.
Кроме того, атака России стала прецедентной, ведь дроны залетели на территорию Польши. В стране объявили мобилизацию резервистов.
