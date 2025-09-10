Воздушная тревога в Украине 10 сентября из-за ракет

Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу объявили по всей Украине, утром 10 сентября. Причиной сигнала стала фиксация крылатых ракет России на территории нашей страны.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

Этой ночью мониторинговые каналы писали, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Уже утром, в 05:26, в воздушном пространстве Украины была зафиксирована первая ракета, а затем еще несколько.

Предупреждение о ракетах от ВС ВСУ. Фото: скриншот из Телеграмм

Параллельно мониторинговые каналы утверждают, что сейчас фиксируется около 30 крылатых ракет. Однако отметим, что информация о количестве неофициальная. В связи с ракетной опасностью, воздушная тревога по состоянию на 05:43 по всей Украине.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграм

На ракетную атаку уже отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россия запустила много ракет, также продолжаются атаки дронами, которые являются угрозой не только для наших людей. Страна-террорист продолжает войну, хотя постоянно декларирует желание мира", - написал он.

Напомним, что этой ночью российские дроны массированно атаковали Украину и неоднократно нарушили воздушное пространство Польши. В связи с этим поляки подняли в небо польскую и союзную авиацию и впервые сбивали российские беспилотники.

На атаку отреагировал конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон, заявив, что такие действия РФ являются актом войны. Он призвал президента США Дональда Трампа ответить санкциями и предоставить Украине оружие, чтобы наносить удары по территории России.