Воздушная тревога в Украине 10 сентября из-за ракет

В Украине масштабная тревога из-за ракетной опасности
Воздушную тревогу объявили по всей Украине, утром 10 сентября. Причиной сигнала стала фиксация крылатых ракет России на территории нашей страны.
Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ракетный обстрел Украины 5 сентября
Этой ночью мониторинговые каналы писали, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Уже утром, в 05:26, в воздушном пространстве Украины была зафиксирована первая ракета, а затем еще несколько.
Параллельно мониторинговые каналы утверждают, что сейчас фиксируется около 30 крылатых ракет. Однако отметим, что информация о количестве неофициальная. В связи с ракетной опасностью, воздушная тревога по состоянию на 05:43 по всей Украине.
На ракетную атаку уже отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Россия запустила много ракет, также продолжаются атаки дронами, которые являются угрозой не только для наших людей. Страна-террорист продолжает войну, хотя постоянно декларирует желание мира", - написал он.
Напомним, что этой ночью российские дроны массированно атаковали Украину и неоднократно нарушили воздушное пространство Польши. В связи с этим поляки подняли в небо польскую и союзную авиацию и впервые сбивали российские беспилотники.
На атаку отреагировал конгрессмен от Республиканской партии Джо Уилсон, заявив, что такие действия РФ являются актом войны. Он призвал президента США Дональда Трампа ответить санкциями и предоставить Украине оружие, чтобы наносить удары по территории России.
Читайте Новини.LIVE!