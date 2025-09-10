Відео
Головна Новини дня В Україні масштабна тривога через ракетну небезпеку

В Україні масштабна тривога через ракетну небезпеку

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 05:43
Повітряна тривога в Україні 10 вересня через ракети
Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряну тривогу оголосили по всій Україні, зранку 10 вересня. Причиною сигналу стала фіксація крилатих ракет Росії на території нашої країни.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Ракетний обстріл України 5 вересня

Цієї ночі моніторингові канали писали, що росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160. Вже зранку, о 05:26, у повітряному просторі України було зафіксовано першу ракету, а потім ще кілька.

Повітряна тривога в Україні 10 вересня через ракети - фото 1
Попередження про ракети від ПС ЗСУ. Фото: скриншот з Телеграм

Паралельно моніторингові канали стверджують, що наразі фіксується близько 30 крилатих ракет. Однак зазначимо, що інформація про кількість неофіційна. У зв'язку з ракетною небезпекою, повітряна тривога станом на 05:43 по всій Україні.

Повітряна тривога в Україні 10 вересня через ракети - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

На ракетну атаку вже відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росія запустила багато ракет, також тривають атаки дронами, які є загрозою не тільки для наших людей. Країна-терорист продовжує війну, хоча постійно декларує бажання миру", — написав він.

Нагадаємо, що цієї ночі російські дрони масовано атакували Україну і неодноразово порушили повітряний простір Польщі. У зв'язку з цим поляки підняли у небо польську та союзнику авіацію і вперше збивали російські безпілотники.

На атаку відреагував конгресмен від Республіканської партії Джо Вілсон, заявивши, що такі дії РФ є актом війни. Він закликав президента США Дональда Трампа відповісти санкціями та надати Україні зброю, щоб завдавати удари по території Росії.

обстріли повітряна тривога ракети війна в Україні Росія ракетний удар
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
