Троє людей постраждали під час атаки на Хмельницький район

У Хмельницькому районі внаслідок масованого обстрілу з боку Росії було поранено трьох людей, яким надають необхідну медичну допомогу. Окрім того, стало відомо про руйнування та пошкодження цивільних об'єктів.

Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Внаслідок удару зазнала руйнувань швейна фабрика, а також пошкоджено автозаправну станцію, транспортні засоби. Окрім того, було вибито вікна у прилеглих житлових будинках. Наразі триває оцінка обсягів завданих збитків.

Повідомлення Сергія Тюріна. Фото: скриншот

На місці події працюють усі необхідні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки. Деталі пообіцяли оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, Росія здійснила черговий масований обстріл України в ніч проти 10 вересня.

Пошкодження та жертви зафіксовані у кількох областях України. Зокрема на Черкащині є руйнування цивільних об'єктів, загинули тварини, а у Житомирській області загинула людина. Тим часом на Вінниччині повідомили про влучання російських повітряних цілей у промисловий об'єкт.