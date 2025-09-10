Відео
Головна Новини дня Росія зруйнувала підприємство в Хмельницькому — що відомо

Росія зруйнувала підприємство в Хмельницькому — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 08:14
Троє людей постраждали під час атаки на Хмельницький район
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС України

У Хмельницькому районі внаслідок масованого обстрілу з боку Росії було поранено трьох людей, яким надають необхідну медичну допомогу. Окрім того, стало відомо про руйнування та пошкодження цивільних об'єктів.

Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Читайте також:

Росія атакувала Хмельниччину — є руйнування та постраждалі

Внаслідок удару зазнала руйнувань швейна фабрика, а також пошкоджено автозаправну станцію, транспортні засоби. Окрім того, було вибито вікна у прилеглих житлових будинках. Наразі триває оцінка обсягів завданих збитків.

null
Повідомлення Сергія Тюріна. Фото: скриншот

На місці події працюють усі необхідні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки. Деталі пообіцяли оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, Росія здійснила черговий масований обстріл України в ніч проти 10 вересня. 

Пошкодження та жертви зафіксовані у кількох областях України. Зокрема на Черкащині є руйнування цивільних об'єктів, загинули тварини, а у Житомирській області загинула людина. Тим часом на Вінниччині повідомили про влучання російських повітряних цілей у промисловий об'єкт.

вибух Хмельницький обстріли дрони ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
