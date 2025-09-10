Атака РФ на Житомирщину - загинула людина

Масований удар РФ по Житомирщині — загинула людина
Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 08:07
Наслідки атаки РФ на Житомирщину 10 вересня. Фото: Віталій Бунечко/Telegram
У ніч проти 10 вересня російські окупанти масовано атакували Житомирську область. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина.
Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у середу, 10 вересня, в Telegram.
Реклама
Читайте також:
Атака РФ на Житомир 10 вересня — що відомо
Сьогодні під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удар по території Житомирщини із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. Триває ліквідація наслідків.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама