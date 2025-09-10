Відео
Головна Новини дня Масований удар РФ по Житомирщині — загинула людина

Масований удар РФ по Житомирщині — загинула людина

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 08:07
Атака РФ на Житомирщину - загинула людина
Наслідки атаки РФ на Житомирщину 10 вересня. Фото: Віталій Бунечко/Telegram

У ніч проти 10 вересня російські окупанти масовано атакували Житомирську область. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у середу, 10 вересня, в Telegram.

Читайте також:

Атака РФ на Житомир 10 вересня — що відомо

Сьогодні під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удар по території Житомирщини із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. Триває ліквідація наслідків. 

Новина доповнюється...

обстріли Житомирська область війна в Україні атака загиблі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
