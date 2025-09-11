В Чернигове шахед попал в предприятие

В Чернигове "Шахед" упал на предприятие
В Чернигове зафиксировано падение российского дрона-камикадзе. Вражеский беспилотник упал на предприятие.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
В Чернигове горит предприятие
По его словам, "Шахед" упал на одно из городских предприятий. В результате попадания на территории объекта возник пожар. Предварительно жертв нет.
Спасательные службы работают на месте происшествия.
Сейчас, по состоянию на 11:30, в Черниговской области объявлена воздушная тревога.
Напомним, вчера, в ночь на 10 сентября, Черкасская область оказалась под атакой вражеских дронов. В результате налета дронов был частично разрушен хлев и повреждены несколько жилых домов.
Также вчера, 10 сентября, российские войска атаковали дронами швейную фабрику в Хмельницкой области.
