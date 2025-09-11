В Чернигове шахед попал в предприятие

Спасатель ГСЧС. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В Чернигове зафиксировано падение российского дрона-камикадзе. Вражеский беспилотник упал на предприятие.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

По его словам, "Шахед" упал на одно из городских предприятий. В результате попадания на территории объекта возник пожар. Предварительно жертв нет.

Спасательные службы работают на месте происшествия.

Сейчас, по состоянию на 11:30, в Черниговской области объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог Украины 11 сентября в 11:30. Фото: скриншот

Напомним, вчера, в ночь на 10 сентября, Черкасская область оказалась под атакой вражеских дронов. В результате налета дронов был частично разрушен хлев и повреждены несколько жилых домов.

Также вчера, 10 сентября, российские войска атаковали дронами швейную фабрику в Хмельницкой области.