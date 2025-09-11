Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Чернигове "Шахед" упал на предприятие

В Чернигове "Шахед" упал на предприятие

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 11:19
В Чернигове шахед попал в предприятие
Спасатель ГСЧС. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В Чернигове зафиксировано падение российского дрона-камикадзе. Вражеский беспилотник упал на предприятие.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Реклама
Читайте также:

В Чернигове горит предприятие

По его словам, "Шахед" упал на одно из городских предприятий. В результате попадания на территории объекта возник пожар. Предварительно жертв нет.

Спасательные службы работают на месте происшествия.

Сейчас, по состоянию на 11:30, в Черниговской области объявлена воздушная тревога.

null
Карта воздушных тревог Украины 11 сентября в 11:30. Фото: скриншот

Напомним, вчера, в ночь на 10 сентября, Черкасская область оказалась под атакой вражеских дронов. В результате налета дронов был частично разрушен хлев и повреждены несколько жилых домов.

Также вчера, 10 сентября, российские войска атаковали дронами швейную фабрику в Хмельницкой области.

пожар взрыв беспилотники Чернигов дроны предприятия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации