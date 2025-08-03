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В Украине демографический кризис — Гетманцев назвал причины

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 13:49
Демографический кризис в Украине — Даниил Гетманцев назвал причины
Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

В Украине наблюдается серьезный демографический кризис. Из-за полномасштабной войны соотношение рождаемости и смертности стало худшим в Европе.

Об этом председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

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Во время полномасштабной войны в Украине резко упала рождаемость. Чтобы предотвратить кризис правительство намерено усилить поддержку рожениц и молодых семей.

"Кабинет министров подал законопроект в Верховную Раду об увеличении выплат при рождении ребенка — разовая выплата на 50 тысяч гривен. Еще есть выплаты беременным женщинам — 7 тысяч гривен в месяц, а также до года ребенка — 7 тысяч гривен. То есть есть целый комплекс выплат для того, чтобы стимулировать решение демографической ситуации в Украине", — сказал Гетманцев.

Однако, по словам председателя комитета ВРУ, до начала российского вторжения в Украине также наблюдалась проблема с демографией.

"Мы имеем самый высокий уровень смертности и его соотношение к уровню рождаемости в Европе. Понятное дело, что первая причина этого война, но и до войны ситуация тоже не была в нашу пользу", — сказал Гетманцев.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев объяснил, как санкции США могут повлиять на Россию.

Кроме того, глава комитета ВРУ дал ответ, на что тратятся средства из налогов украинцев.

Даниил Гетманцев Украина рождаемость кризис смертность демография
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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