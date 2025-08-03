Демографический кризис в Украине — Даниил Гетманцев назвал причины

Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/d.getmancev

В Украине наблюдается серьезный демографический кризис. Из-за полномасштабной войны соотношение рождаемости и смертности стало худшим в Европе.

Об этом председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

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Во время полномасштабной войны в Украине резко упала рождаемость. Чтобы предотвратить кризис правительство намерено усилить поддержку рожениц и молодых семей.

"Кабинет министров подал законопроект в Верховную Раду об увеличении выплат при рождении ребенка — разовая выплата на 50 тысяч гривен. Еще есть выплаты беременным женщинам — 7 тысяч гривен в месяц, а также до года ребенка — 7 тысяч гривен. То есть есть целый комплекс выплат для того, чтобы стимулировать решение демографической ситуации в Украине", — сказал Гетманцев.

Однако, по словам председателя комитета ВРУ, до начала российского вторжения в Украине также наблюдалась проблема с демографией.

"Мы имеем самый высокий уровень смертности и его соотношение к уровню рождаемости в Европе. Понятное дело, что первая причина этого война, но и до войны ситуация тоже не была в нашу пользу", — сказал Гетманцев.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев объяснил, как санкции США могут повлиять на Россию.

Кроме того, глава комитета ВРУ дал ответ, на что тратятся средства из налогов украинцев.