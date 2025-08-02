На що витрачаються податки українців — інтерв'ю з Гетманцевим

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Кошти з податків Україна витрачає лише на потреби оборони. Інші ж сфери фінансуються партнерами.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE.

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"Все те, що ми заробляємо податками в Україні, ми витрачаємо на армію. Нам ще й цього не вистачає, ми добираємо через військові облігації. Ми не фінансуємо жодної копійки на невійськові видатки державного бюджету", — запевнив Гетманцев.

За його словами, наші партнери, зокрема Ukraine Facility Plan — програма фінансової підтримки України від ЄС, фінансують інші сфери.

"Це ті гроші, які ми отримуємо на умовах пільгових кредитів. І за рахунок цих грошей ми фінансуємо невійськові видатки всі. [...] Це і соціальна сфера, і допомога бізнесу, і утримання державного апарату", — пояснив нардеп.

Гетманцев додав, що на цей рік Україна має підтвердження на фінансування 54 млрд доларів, з яких отримала вже 24 млрд. Крім того, маємо потреби ще на 39,3 млрд.

Нагадаємо, що Гетманцев анонсував розгляд Верховною Радою законопроєкту про криптовалюту, метою якого є правовий захист ринку, бірж і людей. Засідання відбудеться вже в серпні.

Також Гетманцев висловився про ймовірність збільшення одноразової виплати при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Як відомо, цей законопроєкт подав ще попередній Кабмін.