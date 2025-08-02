На что тратятся налоги украинцев — интервью с Гетманцевым

Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Средства из налогов Украина тратит только на нужды обороны. Другие же сферы финансируются партнерами.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Вечір.LIVE.

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"Все то, что мы зарабатываем налогами в Украине, мы тратим на армию. Нам еще и этого не хватает, мы добираем через военные облигации. Мы не финансируем ни копейки на невоенные расходы государственного бюджета", — заверил Гетманцев.

По его словам, наши партнеры, в частности Ukraine Facility Plan — программа финансовой поддержки Украины от ЕС, финансируют другие сферы.

"Это те деньги, которые мы получаем на условиях льготных кредитов. И за счет этих денег мы финансируем невоенные расходы все. [...] Это и социальная сфера, и помощь бизнесу, и содержание государственного аппарата", — пояснил нардеп.

Гетманцев добавил, что на этот год Украина имеет подтверждение на финансирование 54 млрд долларов, из которых получила уже 24 млрд. Кроме того, есть потребности еще на 39,3 млрд.

Напомним, что Гетманцев анонсировал рассмотрение Верховной Радой законопроекта о криптовалюте, целью которого является правовая защита рынка, бирж и людей. Заседание состоится уже в августе.

Также Гетманцев высказался о вероятности увеличения единовременной выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч гривен. Как известно, этот законопроект подал еще предыдущий Кабмин.