Виплати при народженні дитини — чи збільшать до 50 тис. грн

Засідання Камбіну. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Більшість законопроєктів, поданих попереднім Кабінетом міністрів, можуть не повернуться до парламенту. Серед них, зокрема, і рішення про збільшення одноразової виплати при народженні дитини до 50 тисяч гривень.

Про це заявив очільник парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Гетманцев пояснив, що частина із понад 300 документів вже давно неактуальні, оскільки їх подавали ще до війни.

"Сенс цієї норми полягає в тому, що уряд має реалізувати свою програму реформ, чи програму діяльності, і новий уряд має нову програму, яка буде не збігатися з попереднім урядом. Інакше сенс було змінювати уряд? Законопроєкти, подані попереднім урядом, вони автоматично (навіть без будь-яких дій) вважаються відкликаними", — розповів нардеп.

За його словами, новий Кабмін повторно подасть лише ті проєкти, які вважає актуальними та з урахуванням попередньої критики.

Що буде з рішенням про збільшення виплат за народження дитини

Економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів у коментарі Новини.LIVE, що цю ініціативу уряду парламент ще не встиг розглянути. І може не розглянути взагалі, адже Кабінет міністрів під головуванням Дениса Шмигаля був відправлений у відставку.

"Згідно з нашим законодавством, всі законопроєкти, які не були розглянуті парламентом до відставки Кабміну, повертаються до уряду. І якщо новий склад не підпише документи — то вони просто підуть "в стіл", — сказав Пендзин.

Відповідно, якщо новий уряд на чолі з Юлією Свириденко не підпише наново законопроєкт, у якому, зокрема, йдеться про збільшення одноразових виплат до 50 тисяч гривень, та не направить його в парламент — ця ініціатива так і залишиться на папері.

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