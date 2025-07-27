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Главная Новости дня Выплаты за рождение детей — Кабмин может не принять решение

Выплаты за рождение детей — Кабмин может не принять решение

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 13:15
Выплаты при рождении ребенка — увеличат ли до 50 тыс. грн
Заседание Камбина. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Большинство законопроектов, поданных предыдущим Кабинетом министров, могут не вернутся в парламент. Среди них, в частности, и решение об увеличении единовременной выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч гривен.

Об этом заявил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

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Гетманцев пояснил, что часть из более 300 документов уже давно неактуальны, поскольку их подавали еще до войны.

"Смысл этой нормы заключается в том, что правительство должно реализовать свою программу реформ, или программу деятельности, и новое правительство имеет новую программу, которая будет не совпадать с предыдущим правительством. Иначе смысл было менять правительство? Законопроекты, поданные предыдущим правительством, они автоматически (даже без каких-либо действий) считаются отозванными", — рассказал нардеп.

По его словам, новый Кабмин повторно подаст только те проекты, которые считает актуальными и с учетом предыдущей критики.

Что будет с решением об увеличении выплат за рождение ребенка

Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в комментарии Новини.LIVE, что эту инициативу правительства парламент еще не успел рассмотреть. И может не рассмотреть вообще, ведь Кабинет министров под председательством Дениса Шмыгаля был отправлен в отставку.

"Согласно нашему законодательству, все законопроекты, которые не были рассмотрены парламентом до отставки Кабмина, возвращаются к правительству. И если новый состав не подпишет документы — то они просто уйдут "в стол", — сказал Пендзин.

Соответственно, если новое правительство во главе с Юлией Свириденко не подпишет заново законопроект, в котором, в частности, говорится об увеличении единовременных выплат до 50 тысяч гривен, и не направит его в парламент — эта инициатива так и останется на бумаге.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко ответил, повысят ли зарплаты врачам. Уровень доходов работников определяет владелец с гендиректором.

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Кабинет министров выплаты рождение дети Даниил Гетманцев правительство
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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