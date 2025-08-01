Що відомо про закон про криптовалютний ринок і коли його розгляне парламент

Данило Гетманцев. Фото: Данило Гетьманцев/Facebook

Уже в серпні парламент розгляне закон про криптовалютний ринок. Метою цього документа є надання криптовалютному ринку, біржам і людям правового захисту.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в п'ятницю, 1 серпня, повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Представник ВРУ наголосив, що люди мають легально отримувати доходи від операцій із криптовалютою та сплачувати з них податки. Якщо відповідний закон підтримають парламентарі, люди, які вже мають криптовалюту, зможуть сплати за неї податок лише один раз, не зазначаючи джерело походження.

"Ми хочемо дати можливість тим людям, які придбали крипту раніше, вийти з тіні, показати її (криптовалюту, — Ред.), один раз сплатити, не доводячи джерела походження коштів на придбання крипти, сплатити 5% податку та мати її на легальних, законних підставах у власності", — підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, голова фінансового комітету ВРУ повідомив, що є ключем до євроінтеграції України. У бізнес-сфері має діяти законодавство, яке працюватиме однаково для всіх.

Також Гетманцев пояснював, як українські біженці вплинули на економіку Польщі. За його словами, завдяки ним польський бюджет зріс на мільярди доларів.