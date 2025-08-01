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Закон о криптовалютном рынке — когда рассмотрят в ВР

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 23:35
Что известно о законе о криптовалютном рынке и когда его рассмотрит парламент
Даниил Гетманцев. Фото: Даниил Гетманцев/Facebook

Уже в августе парламент рассмотрит закон о криптовалютном рынке. Целью этого документа является предоставление криптовалютному рынку, биржам и людям правовой защиты.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 1 августа, сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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Представитель ВРУ отметил, что люди должны легально получать доходы от операций с криптовалютой и платить с них налоги. Если соответствующий закон поддержат парламентарии, люди, которые уже имеют криптовалюту, смогут уплатить за нее налог только один раз, не указывая источник происхождения.

"Мы хотим дать возможность тем людям, которые приобрели крипту раньше, выйти из тени, показать ее (криптовалюту, — Ред.), один раз оплатить, не доказывая источники происхождения средств на приобретение крипты, оплатить 5% налога и иметь ее на легальных, законных основаниях в собственности", — подытожил Гетманцев.

Напомним, председатель финансового комитета ВРУ сообщил, что является ключом к евроинтеграции Украины. В бизнес-сфере должно действовать законодательство, которое будет работать одинаково для всех.

Также Гетманцев объяснял, как украинские беженцы повлияли на экономику Польши. По его словам, благодаря им польский бюджет вырос на миллиарды долларов.

Верховная Рада закон Даниил Гетманцев криптовалюта парламент
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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