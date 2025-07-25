Українські біженці принесли Польщі 13 млрд доларів – Гетманцев

Гетманцев розповів, як українці вплинули на бюджет Польщі
Нардеп та голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев розповів про масштабний економічний вплив українських біженців на польський бюджет. За його словами, завдяки працелюбності українців, які знайшли роботу в Польщі, країна отримала близько 13 мільярдів доларів додаткових надходжень до бюджету.
Про це Гетманцев повідомив в інтерв’ю Новини.LIVE.
Українські біженці зміцнили польську економіку
"Це величезний ресурс, який працює не на нас", — визнає Гетманцев.
Гетманцев наголосив, що 69% українських біженців працевлаштовані, а рівень безробіття серед них знизився з 15% у 2024 році до 8%. Цей показник значно кращий, ніж в Україні, що свідчить про високий попит на українську робочу силу в Польщі.
"Ми маємо чесно визнати — це втрата для українського бюджету і економіки. Ми не можемо дозволити собі далі втрачати цей потенціал", — заявив нардеп
Він підкреслив, що ключ до повернення українців — мир. Адже саме з миром почнеться реальне відновлення життя в країні, економіки, добробуту.
Водночас народний депутат зазначив, що така ситуація має й негативний бік для України, адже відтік робочої сили позначається на нашій економіці.
При цьому Гетманцев наголосив: стимулювати повернення біженців через пільги чи спеціальні виплати — ні фінансово, ні морально несправедливо.
"Як ми можемо пропонувати допомогу тим, хто поїхав, коли поряд з нами залишаються ті, хто пережив усе тут, в Україні? Вони мають повне право запитати: а де ми у вашому рішенні? І будуть праві", — зазначив він.
Нагадаємо, що у Польщі, де зараз перебуває значна кількість українських біженців, з 1 листопада 2025 року розпочнеться поступове закриття центрів колективного розміщення. Соціальну підтримку продовжать надавати лише пенсіонерам, вагітним жінкам та особам з інвалідністю.
Раніше Європейський Союз погодився на продовження тимчасового захисту для громадян з України.
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