Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев розповів, як українці вплинули на бюджет Польщі

Гетманцев розповів, як українці вплинули на бюджет Польщі

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 23:13
Українські біженці принесли Польщі 13 млрд доларів – Гетманцев
Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Нардеп та голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев розповів про масштабний економічний вплив українських біженців на польський бюджет. За його словами, завдяки працелюбності українців, які знайшли роботу в Польщі, країна отримала близько 13 мільярдів доларів додаткових надходжень до бюджету.

Про це Гетманцев повідомив в інтерв’ю Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Українські біженці зміцнили польську економіку

"Це величезний ресурс, який працює не на нас", — визнає Гетманцев.

Гетманцев наголосив, що 69% українських біженців працевлаштовані, а рівень безробіття серед них знизився з 15% у 2024 році до 8%. Цей показник значно кращий, ніж в Україні, що свідчить про високий попит на українську робочу силу в Польщі.

"Ми маємо чесно визнати — це втрата для українського бюджету і економіки. Ми не можемо дозволити собі далі втрачати цей потенціал", — заявив нардеп

Він підкреслив, що ключ до повернення українців — мир. Адже саме з миром почнеться реальне відновлення життя в країні, економіки, добробуту.

Водночас народний депутат зазначив, що така ситуація має й негативний бік для України, адже відтік робочої сили позначається на нашій економіці. 

При цьому Гетманцев наголосив: стимулювати повернення біженців через пільги чи спеціальні виплати — ні фінансово, ні морально несправедливо.

"Як ми можемо пропонувати допомогу тим, хто поїхав, коли поряд з нами залишаються ті, хто пережив усе тут, в Україні? Вони мають повне право запитати: а де ми у вашому рішенні? І будуть праві", — зазначив він.

Нагадаємо, що у Польщі, де зараз перебуває значна кількість українських біженців, з 1 листопада 2025 року розпочнеться поступове закриття центрів колективного розміщення. Соціальну підтримку продовжать надавати лише пенсіонерам, вагітним жінкам та особам з інвалідністю.

Раніше Європейський Союз погодився на продовження тимчасового захисту для громадян з України.

Польща Данило Гетманцев біженці бюджет українці в Польщі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації