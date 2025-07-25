Українські біженці принесли Польщі 13 млрд доларів – Гетманцев

Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Нардеп та голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев розповів про масштабний економічний вплив українських біженців на польський бюджет. За його словами, завдяки працелюбності українців, які знайшли роботу в Польщі, країна отримала близько 13 мільярдів доларів додаткових надходжень до бюджету.

Про це Гетманцев повідомив в інтерв’ю Новини.LIVE.

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"Це величезний ресурс, який працює не на нас", — визнає Гетманцев.

Гетманцев наголосив, що 69% українських біженців працевлаштовані, а рівень безробіття серед них знизився з 15% у 2024 році до 8%. Цей показник значно кращий, ніж в Україні, що свідчить про високий попит на українську робочу силу в Польщі.

"Ми маємо чесно визнати — це втрата для українського бюджету і економіки. Ми не можемо дозволити собі далі втрачати цей потенціал", — заявив нардеп

Він підкреслив, що ключ до повернення українців — мир. Адже саме з миром почнеться реальне відновлення життя в країні, економіки, добробуту.

Водночас народний депутат зазначив, що така ситуація має й негативний бік для України, адже відтік робочої сили позначається на нашій економіці.

При цьому Гетманцев наголосив: стимулювати повернення біженців через пільги чи спеціальні виплати — ні фінансово, ні морально несправедливо.

"Як ми можемо пропонувати допомогу тим, хто поїхав, коли поряд з нами залишаються ті, хто пережив усе тут, в Україні? Вони мають повне право запитати: а де ми у вашому рішенні? І будуть праві", — зазначив він.

Нагадаємо, що у Польщі, де зараз перебуває значна кількість українських біженців, з 1 листопада 2025 року розпочнеться поступове закриття центрів колективного розміщення. Соціальну підтримку продовжать надавати лише пенсіонерам, вагітним жінкам та особам з інвалідністю.

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