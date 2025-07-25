Украинские беженцы принесли Польше 13 млрд долларов - Гетманцев

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Нардеп и председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев рассказал о масштабном экономическом влиянии украинских беженцев на польский бюджет. По его словам, благодаря трудолюбию украинцев, которые нашли работу в Польше, страна получила около 13 миллиардов долларов дополнительных поступлений в бюджет.

Об этом Гетманцев сообщил в интервью Новини.LIVE.

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"Это огромный ресурс, который работает не на нас", — признает Гетманцев.

Гетманцев отметил, что 69% украинских беженцев трудоустроены, а уровень безработицы среди них снизился с 15% в 2024 году до 8%. Этот показатель значительно лучше, чем в Украине, что свидетельствует о высоком спросе на украинскую рабочую силу в Польше.

"Мы должны честно признать — это потеря для украинского бюджета и экономики. Мы не можем позволить себе дальше терять этот потенциал", — заявил нардеп

Он подчеркнул, что ключ к возвращению украинцев — мир. Ведь именно с миром начнется реальное восстановление жизни в стране, экономики, благосостояния.

В то же время народный депутат отметил, что такая ситуация имеет и негативную сторону для Украины, ведь отток рабочей силы сказывается на нашей экономике.

При этом Гетманцев подчеркнул: стимулировать возвращение беженцев через льготы или специальные выплаты — ни финансово, ни морально несправедливо.

"Как мы можем предлагать помощь тем, кто уехал, когда рядом с нами остаются те, кто пережил все здесь, в Украине? Они имеют полное право спросить: а где мы в вашем решении? И будут правы", — отметил он.

Напомним, что в Польше, где сейчас находится значительное количество украинских беженцев, с 1 ноября 2025 года начнется постепенное закрытие центров коллективного размещения. Социальную поддержку продолжат оказывать только пенсионерам, беременным женщинам и лицам с инвалидностью.

Ранее Европейский Союз согласился на продление временной защиты для граждан из Украины.