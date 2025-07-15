В ЄС продовжили тимчасовий захист для українців

ЄС продовжив тимчасовий захист для українців — на який термін
У вівторок, 15 липня, Рада Європейського Союзу ухвалила фінальне рішення про продовження дії тимчасового захисту для українських біженців. Відтак, захист для громадян України продовжено до 4 березня 2027 року.
Про це інформує "Суспільне".
ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців
Отже, сьогодні, 15 липня 2025 року, Рада Європейського Союзу офіційно продовжила тимчасовий захист для українців, які вимушено покинули країну і виїхали за кордон через повномасштабну війну РФ, до 4 березня 2027 року.
Зазначається, що рішення ухвалене на підставі Директиви, яка дозволяє продовжувати дію тимчасового захисту в умовах, коли повернення до країни походження є неможливим через війну або загрозу масових порушень прав людини.
У Раді ЄС наголосили, що повномасштабна війна Росії проти України триває, а безпекова ситуація залишається критичною. За даними Євросоюзу, станом на 2025 рік тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються понад 4,3 мільйона українців.
Відтак, це рішення дозволяє українцям надалі законно проживати, працювати, навчатися та отримувати базову соціальну допомогу в країнах ЄС без потреби отримання притулку.
У документі також йдеться, що держави-члени продовжать обмін інформацією, щоб уникнути дублювання статусів у різних країнах.
Раніше ми інформували, що одна з країн Європи у 2025 році суттєво змінить оплату за проживання для українських біженців.
Також ми повідомляли, що українським біженцям, які під час війни виїхали до Великої Британії, масово відмовляють у притулку.
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