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ЄС продовжив тимчасовий захист для українців — на який термін

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 16:20
В ЄС продовжили тимчасовий захист для українців
Українські біженці. Ілюстративне фото: УНІАН

У вівторок, 15 липня, Рада Європейського Союзу ухвалила фінальне рішення про продовження дії тимчасового захисту для українських біженців. Відтак, захист для громадян України продовжено до 4 березня 2027 року.

Про це інформує "Суспільне".

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Українські біженці в Ірландії. Фото: Єлизавета Карамушка/Facebook

ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців

Отже, сьогодні, 15 липня 2025 року, Рада Європейського Союзу офіційно продовжила тимчасовий захист для українців, які вимушено покинули країну і виїхали за кордон через повномасштабну війну РФ, до 4 березня 2027 року.

Зазначається, що рішення ухвалене на підставі Директиви, яка дозволяє продовжувати дію тимчасового захисту в умовах, коли повернення до країни походження є неможливим через війну або загрозу масових порушень прав людини.

У Раді ЄС наголосили, що повномасштабна війна Росії проти України триває, а безпекова ситуація залишається критичною. За даними Євросоюзу, станом на 2025 рік тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються понад 4,3 мільйона українців.

Відтак, це рішення дозволяє українцям надалі законно проживати, працювати, навчатися та отримувати базову соціальну допомогу в країнах ЄС без потреби отримання притулку.

У документі також йдеться, що держави-члени продовжать обмін інформацією, щоб уникнути дублювання статусів у різних країнах.

Раніше ми інформували, що одна з країн Європи у 2025 році суттєво змінить оплату за проживання для українських біженців.

Також ми повідомляли, що українським біженцям, які під час війни виїхали до Великої Британії, масово відмовляють у притулку.

біженці переселенці ЄС війна в Україні Європейська рада
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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