Біженці у Британії — українцям масово відмовляють у притулку

Українські біженці в Британії. Фото: Reuters

Українським біженцям, які під час війни виїхали до Великої Британії, масово відмовляють у притулку. Це пояснюють тим, що повернення в Україну "вже є безпечним".

Про це повідомляє The Guardian.

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Видання зазначає, що Міністерство внутрішніх справ Британії відмовляє українцям у притулку. Там зазначають, що повернення в Україну вже є безпечним і там можна знайти житло.

Так, один з українських біженців поділився, що йому відмовили у житлі, аргументуючи це тим, що він може жити в іншій частині Україні, де немає бойових дій, оскільки його рідне місто зараз в окупації.

Юридична компанія Sterling Law розповіла, що до неї все частіше звертаються українці, чиї заявки на притулок були відхилені. Багато з них мають тимчасову візу на 18 місяців, але відсутність чіткої відповіді спричиняє в людей паніку та тривогу.

Юристка Галина Семчак розповіла, що зараз вона працює з жінкою з Нікополя, яка живе в Британії з сином та чоловіком, який має вади зору. Їм також прийшли листи-відмови і там йдеться, що ризики, пов'язані з війною, не досягають рівня переслідування, оскільки людина може переїхати до безпечнішої частини України і звернутися за допомогою до державних органів своєї країни.

На думку МВС Британії "безпечними" регіонами в Україні вважається Київ та західні області.

"Ця оцінка суперечить реальному стану справ в Україні. Будь-яка раціональна людина розуміє, що країна досі перебуває у стані жорстокої війни, і обстріли в останні місяці тільки посилились. Нашим клієнтам загрожує реальна небезпека — від бомбардувань, примусової мобілізації та розлуки з родиною до психологічної травми. Юридично ці рішення вкрай тривожні. Вони ігнорують складну реальність на місцях і не враховують індивідуальних обставин, зокрема в контексті статей 3 і 8 Європейської конвенції з прав людини (захист від жорстокого поводження і право на приватне та сімейне життя)", — сказала юристка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські біженці можуть лишитися захисту у Швейцарії. Причина цього така ж як у Британії — в Україні є регіони, де наразі начебто безпечніше.

Водночас Європейський Союз 13 червня ухвалив рішення про подальше продовження тимчасового захисту для українців. Цей захист офіційно пролонговано до 4 березня 2027 року.