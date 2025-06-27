Беженцы в Британии — украинцам массово отказывают в убежище

Украинские беженцы в Британии. Фото: Reuters

Украинским беженцам, которые во время войны выехали в Великобританию, массово отказывают в убежище. Это объясняют тем, что возвращение в Украину уже "является безопасным".

Об этом сообщает The Guardian.

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Издание отмечает, что Министерство внутренних дел Великобритании отказывает украинцам в убежище. Там отмечают, что возвращение в Украину уже является безопасным и там можно найти жилье.

Так, один из украинских беженцев поделился, что ему отказали в жилье, аргументируя это тем, что он может жить в другой части Украины, где нет боевых действий, поскольку его родной город сейчас в оккупации.

Юридическая компания Sterling Law рассказала, что к ней все чаще обращаются украинцы, чьи заявки на убежище были отклонены. Многие из них имеют временную визу на 18 месяцев, но отсутствие четкого ответа вызывает у людей панику и тревогу.

Юрист Галина Семчак рассказала, что сейчас она работает с женщиной из Никополя, которая живет в Британии с сыном и мужем, который имеет проблемы со зрением. Им также пришли письма-отказы и там говорится, что риски, связанные с войной, не достигают уровня преследования, поскольку человек может переехать в более безопасную часть Украины и обратиться за помощью в государственные органы своей страны.

По мнению МВД Британии "безопасными" регионами в Украине считается Киев и западные области.

"Эта оценка противоречит реальному положению дел в Украине. Любой рациональный человек понимает, что страна до сих пор находится в состоянии жестокой войны, и обстрелы в последние месяцы только усилились. Нашим клиентам грозит реальная опасность — от бомбежек, принудительной мобилизации и разлуки с семьей до психологической травмы. Юридически эти решения крайне тревожны. Они игнорируют сложную реальность на местах и не учитывают индивидуальных обстоятельств, в частности в контексте статей 3 и 8 Европейской конвенции по правам человека (защита от жестокого обращения и право на частную и семейную жизнь)", — сказала юрист.

Напомним, ранее мы писали, что украинские беженцы могут остаться без защиты в Швейцарии. Причина этого такая же как в Британии — в Украине есть регионы, где сейчас вроде бы безопаснее.

В то же время Европейский Союз 13 июня принял решение о дальнейшем продлении временной защиты для украинцев. Эта защита официально пролонгирована до 4 марта 2027 года.