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Українські біженці можуть лишитися захисту у Швейцарії

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Дата публікації: 20 червня 2025 23:10
Українські біженці можуть лишитися захисту у Швейцарії
Люди з речами на вулиці. Фото: УНІАН
Ключові моменти Що відомо про плани Швейцарії щодо українських біженців

Швейцарія розглядає можливість скасування статусу захисту для українських біженців або суттєвого обмеження умов для його надання. Це пояснюють тим, що в Україні є регіони, де наразі начебто безпечніше. 

Про це пише швейцарське видання NZZ.

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Що відомо про плани Швейцарії щодо українських біженців

Цього тижня Швейцарська народна партія (SVP) подала до Національної ради ініціативу щодо повного скасування "статусу захисту S", який дозволяє українцям перебувати в країні та користуватися фінансовою й соціальною підтримкою від держави.

На думку партії, значна частина території України наразі не охоплена бойовими діями та є достатньо стабільною, аби повернення стало можливим. Для тих, хто дійсно потребує притулку, SVP пропонує проходити стандартну процедуру отримання статусу біженця.

Як зазначає видання NZZ, українські біженці "справді створюють труднощі" для місцевих органів влади, адже саме на них покладено відповідальність за надання житла та фінансової підтримки громадянам України.

Минулого року швейцарський парламент уже запровадив обмеження щодо надання захисту громадянам України, залишивши цю можливість лише для тих, хто прибув із тимчасово окупованих або охоплених бойовими діями територій. Водночас федеральна влада поки не визначила чіткі критерії, за якими планує відокремлювати безпечні регіони від небезпечних. Очікується, що відповідне рішення може бути ухвалене вже найближчим часом — ймовірно, наступного тижня.

Як зазначає видання NZZ, визначити для швейцарської влади, які саме регіони України можна вважати "безпечними", буде доволі складно — адже російські ракетні й дронові атаки охоплюють всю територію країни. До того ж, згідно з наявними даними, більшість українців, що вже знайшли притулок у Швейцарії, прибули саме з окупованих територій або зон інтенсивних бойових дій. Тому запроваджені обмеження навряд чи матимуть істотний вплив.

Видання також акцентує увагу на моральній стороні питання. Наразі лише одна європейська країна — Норвегія — запровадила подібні обмеження для українських біженців. Водночас вона активно підтримує Україну військово, чого не скажеш про Швейцарію, яка, посилаючись на свій часто критикуваний нейтралітет, такої допомоги не надає. Тим часом Європейський Союз не лише не обмежує захист, а й нещодавно продовжив його для українців аж до 2027 року — без жодних виключень.

Нагадаємо, що Європейський Союз 13 червня ухвалив рішення про подальше продовження тимчасового захисту для громадян України, які були змушені залишити країну через війну. Цей захист офіційно пролонговано до 4 березня 2027 року.

А в Австрії більше не діє автоматичне медичне страхування для українських біженців.

українці Швейцарія біженці переселенці захист
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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