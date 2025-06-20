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Украинские беженцы могут остаться без защиты в Швейцарии

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Дата публикации 20 июня 2025 23:10
Украинские беженцы могут остаться без защиты в Швейцарии
Люди с вещами на улице. Фото: УНИАН
Ключові моменти Что известно о планах Швейцарии относительно украинских беженцев

Швейцария рассматривает возможность отмены статуса защиты для украинских беженцев или существенного ограничения условий для его предоставления. Это объясняют тем, что в Украине якобы есть регионы, где в настоящее время безопасно.

Об этом пишет швейцарское издание NZZ.

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Что известно о планах Швейцарии относительно украинских беженцев

На этой неделе Швейцарская народная партия (SVP) подала в Национальный совет инициативу по полной отмене "статуса защиты S", который позволяет украинцам находиться в стране и пользоваться финансовой и социальной поддержкой от государства.

По мнению партии, значительная часть территории Украины пока не охвачена боевыми действиями и является достаточно стабильной, чтобы возвращение стало возможным. Для тех, кто действительно нуждается в убежище, SVP предлагает проходить стандартную процедуру получения статуса беженца.

Как отмечает издание NZZ, украинские беженцы "действительно создают трудности" для местных органов власти, ведь именно на них возложена ответственность за предоставление жилья и финансовой поддержки гражданам Украины.

В прошлом году швейцарский парламент уже ввел ограничения по предоставлению защиты гражданам Украины, оставив эту возможность только для тех, кто прибыл с временно оккупированных или охваченных боевыми действиями территорий. В то же время федеральные власти пока не определили четкие критерии, по которым планируют отделять безопасные регионы от опасных. Ожидается, что соответствующее решение может быть принято уже в ближайшее время — вероятно, на следующей неделе.

Как отмечает издание NZZ, определить для швейцарских властей, какие именно регионы Украины можно считать "безопасными", будет довольно сложно — ведь российские ракетные и дроновые атаки охватывают всю территорию страны. К тому же, согласно имеющимся данным, большинство украинцев, которые уже нашли убежище в Швейцарии, прибыли именно с оккупированных территорий или зон интенсивных боевых действий. Поэтому введенные ограничения вряд ли будут иметь существенное влияние.

Издание также акцентирует внимание на моральной стороне вопроса. Пока только одна европейская страна — Норвегия — ввела подобные ограничения для украинских беженцев. В то же время она активно поддерживает Украину военно, чего не скажешь о Швейцарии, которая, ссылаясь на свой часто критикуемый нейтралитет, такой помощи не оказывает. Между тем Европейский Союз не только не ограничивает защиту, но и недавно продлил ее для украинцев вплоть до 2027 года — без каких-либо исключений.

Напомним, что Европейский Союз 13 июня принял решение о дальнейшем продлении временной защиты для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны. Эта защита официально пролонгирована до 4 марта 2027 года.

А в Австрии больше не действует автоматическое медицинское страхование для украинских беженцев.

украинцы Швейцария беженцы переселенцы защита
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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