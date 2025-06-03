Австрія скасувала медичне страхування для частини українців

Українці оформлюють документи. Фото ілюстративне архівне: Flickr

Із 1 червня в Австрії більше не діятиме автоматичне обов’язкове медичне страхування для українських громадян, які перебувають у країні під тимчасовим захистом в статусі біженця. Йдеться в першу чергу про тих, хто не має роботи та не отримує базове соціальне забезпечення.

Про це повідомило агентство АРА.

Реклама

Читайте також:

В Австрії діятиме пільговий період до повного скасування

Припинення страхового покриття відбулося за попередньо встановленим планом – наприкінці травня. Однак, попри формальне скасування, до 12 липня триває перехідний шеститижневий пільговий період. Протягом цього часу українці й надалі можуть безкоштовно звертатися до лікаря, отримувати медикаменти та користуватися іншими медичними послугами.

Надалі, щоб залишатися застрахованими, українцям доведеться або влаштуватися на роботу, яка автоматично передбачає включення до системи соціального страхування, або оформити самострахування на загальних підставах.

У владі Австрії заспокоюють: більшість переміщених осіб з України не потрапляють під обмеження. Ті, хто отримує базове соціальне забезпечення, як і раніше, залишаються у системі медичного страхування. На початку травня таких осіб налічувалося близько 35 тисяч. Крім того, українці, які вже мають роботу, теж зберігають своє страхове покриття.

Базове забезпечення надається у випадку, коли особа не має можливості самостійно забезпечити себе та членів родини базовими засобами для життя, а також за відсутності іншої належної допомоги. Таким чином, під дію припинення страхування в першу чергу підпадають українці, які мають фінансові заощадження, але наразі не працюють та не отримують підтримки з інших джерел.

Нагадаємо, в Німеччині скасували дію прискореної процедури отримання громадянства за довготривале проживання в країні.

Тим часом в ЄС обмірковують скасування тимчасового захисту для українців.

Також Новини.LIVE писали про країни ЄС, які дають найвищі виплати українським біженцям.