Захист під загрозою — у ЄС думають над припиненням допомоги для біженців

Українські біженці. Ілюстративне фото: Euractiv

У Європейському Союзі міркують, чи продовжувати тимчасовий захист для біженців з України. Раніше Брюссель продовжив його до березня 2026 року.

Про це пише Euractiv у понеділок, 26 травня.

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У матеріалі йдеться, що Брюссель зважує продовження або скасування тимчасового захисту для українців. Там переглядають наступні кроки щодо правової бази, яка захищає українців, і очікують на пропозицію на початку червня.

У березні 2022 року ЄС запустив тимчасове рішення — негайний колективний захист для людей, які тікають від війни Росії в Україні. Спочатку директива передбачала лише два продовження, обмежуючи захист трьома роками до березня 2025 року. Однак згодом Комісія продовжила термін до березня 2026 року.

За словами одного з європейських дипломатів, наразі відбуваються розмови про "стратегії виходу" через мінливий "геополітичний ландшафт".

Видання пише, що країни-члени можуть розглянути це питання вже 12-13 червня під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.

Раніше Єврокомісія заявила про поступове повернення українських біженців додому вже цього року.

А в Нацбанку повідомили, що вирішальним чинником для економічного підйому країни після війни є повернення мільйонів українців.