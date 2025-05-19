В Єврокомісії повідомили, скільки біженців повернуться цього року

Українські біженці. Ілюстративне фото: УНІАН

Європейська комісія вважає, що поступове повернення українських біженців додому почнеться вже цього року. Станом на січень 2025 року кількість людей, які мали тимчасовий захист в ЄС, становила близько 4,3 мільйона осіб.

Про це йдеться в прогнозі ЄК.

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В Єврокомісії зазначили, що кількість активних реєстрацій тимчасового захисту в ЄС залишиться стабільною, до кінця року знизиться до 4,1 мільйона осіб, а до кінця 2026 року — до 3,8 мільйона осіб.

Водночас зростання робочої сили у 2022-2024 роках, яке здебільшого було зумовлене припливом біженців з України, у 2025-2026 роках припиниться. Це пов'язано з тим, що у 2026 році поновиться природне зменшення населення.

Також вкрай невизначеними залишаються економічні наслідки війни в Україні. За базовим сценарієм геополітична напруженість та антиросійські санкції збережуться до кінця 2026 року.

Крім того, попри зусилля США та ЄС щодо припинення війна, залишається недосяжною міцна мирна угода, яка надає достатні гарантії Україні.

Нагадаємо, у чотирьох країнах Європи створять Центри єдності, які надаватимуть послуги для українців.

А тимчасово повірений у справах Польщі в Україні проінформував про зміни для біженців, які відбудуться після виборів.