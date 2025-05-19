Зміни для українських біженців у Польщі після виборів — що відомо

Українські біженці. Фото ілюстративне: УНІАН

Тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пйьотр Лукасєвіч розповів, чи варто очікувати на зміни біженцям після виборів президента. За його словами, польська система соцвиплат постійно трансформується.

Про це Пйьотр Лукасєвіч сказав в інтервʼю "РБК-Україна" у понеділок, 19 травня.

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Лукасєвіч закликав людей судити Польщу за діями, а не за оголошеннями та прогнозами. За його словами, в країни є власне внутрішнє обговорення того, що робити з так званою програмою "800+" для сімей з дітьми.

"Тож ми ведемо це обговорення самостійно, і трансформація буде цілком природною для наших власних інтересів. Українські біженці, громадяни України є частиною цієї системи, і вони будуть підпадати під зміни, які застосовуються до всіх, хто є частиною програми", — зазначив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні.

Лукасєвіч навів приклад того, що змінилося за останні два роки, коли йдеться саме про соцвиплати. За його словами, від людей вимагається лише, щоб вони відправляли дітей до школи.

"Отже, ми говоримо про невеликі виплати, такі як 40 злотих на місяць для сімей, які прийняли біженців. Потрібно було лише зміцнити систему, зробити її більш прозорою та такою, що відповідає нормам. Тобто це не так уже й багато — від людей вимагається лише, щоб вони відправляли своїх дітей до школи як основну умову для отримання цієї виплати. І саме навколо цього зараз точиться дискусія", — зазначив він.

Тимчасово повірений у справах Польщі в Україні каже, що дискусія буде продовжуватися, а система змінюватиметься, відповідно до загальних вимог.

Йдеться не стільки про вплив на окремі соціальні групи, скільки про загальну зміну структури в Польщі. При цьому підкреслюється, що країна прийняла понад мільйон українців, які інтегрувалися в суспільство, стали його частиною — як мешканці, колеги, друзі та учасники бізнес-середовища.

Вони сплачують податки та також стикаються з усіма необхідними змінами.

"Я підтримую позицію українського уряду, що не ми повинні змушувати людей обирати свій спосіб життя: чи вони хочуть залишитися, чи вони хочуть повернутися, якщо їм є куди повернутися. Це дуже важливо. В Україні вже існує феномен внутрішньо переміщених осіб. Це 7 чи 8 мільйонів людей", — додав Лукасєвіч.

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Крім того, німецький уряд має намір у 2025 році переглянути правила перебування українців, які мають тимчасовий захист.